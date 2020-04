„Play At Home“-Special: Sony verschenkt Playstation-Spiele

Konsolenhersteller Sony hat eine Initiative gestartet, die Spieler motivieren soll, während der Corona-Pandemie Zuhause zu bleiben. Zwei kostenlose Spiele stehen ab dem 16. April zur Verfügung. Darüber hinaus hat Sony Hilfe für Entwickler angekündigt.

Gaming am PC oder an der Konsole erlebt während der Corona-Krise einen starken Anstieg. Die größte Spieleplattform Steam verzeichnet derzeit stetig neue Rekorde. Viele Spieler nutzen die Zeit in der Isolation, um mal wieder den Controller in die Hand zu nehmen. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hat sich mit großen Spieleherstellern zusammengetan und Gamer dazu ermutigt, Zuhause zu spielen.

Mit einem Appell in Bezug auf die Corona-Krise hat sich nun auch Sony-Chef Jim Ryan am Dienstag an die Playstation-Community gewandt. „Wir sind allen sehr dankbar, die Abstand halten, und nehmen unsere Verantwortung als Home-Entertainment-Plattform ernst. Deshalb bitten wir unsere Community, die Sicherheit und die Notwendigkeit, zu Hause zu spielen, weiterhin zu unterstützen“, heißt es in einem Beitrag auf dem Playstation-Blog.

Um auch weiterhin zu animieren, die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote einzuhalten, kündigte Ryan den Start der „Play At Home“-Initiative an. Im Zuge des Specials stellt das japanische Unternehmen zwei kostenlose Spiele zur Verfügung.

„Knack 2“ und „Journey“ kostenlos im Download

Bei „Knack 2“ handelt es sich um ein Jump’n’Run-Abenteuerspiel aus dem eigenen Hause, das sich an alle Altersklassen richtet. „Journey“ ist ebenfalls ein Abenteuergame von den Entwicklern Thatgamecompanys, das mit seiner besonderen Gestaltung überzeugt. In Österreich und in der Schweiz bietet Sony statt „Knack 2“ das Spiel „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ an.

Die Games sind vom 16. April bis zum 6. Mai über die digitalen Downloads kostenlos verfügbar. Allerdings in einer geringeren Download-Geschwindigkeit . Denn diese hatte das Unternehmen bereits Ende März gedrosselt, um das Internet zu entlasten.

„Play At Home“-Initiative richtet sich an Entwickler

Des Weiteren hat Sony angekündigt, unabhängige Entwickler zu unterstützen, die auf Grund der Pandemie in finanzielle Notlage geraten sind. Um auch kleineren Studios das Weiterarbeiten zu ermöglichen, will das Unternehmen einen Hilfsfond im Wert von 10 Millionen Dollar ins Leben rufen. Weitere Informationen zu diesem Thema sollen bald veröffentlicht werden.

RND/mkr