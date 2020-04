Origin-Login nicht möglich: EA meldet Hackerangriff

Von Dienstagnachmittag an waren die Server von Electronic Art schlecht bis gar nicht zu erreichen. Wie der Games-Hersteller bestätigte, handelte es sich bei den Störungen um eine gezielte DDoS-Attacke. Noch immer melden Spieler Probleme.

Nutzer von Spielen wie „Fifa 20“, „NHL 20“, „Star Wars Battlefront 2“ oder „Battlefield V“ haben am Dienstag erhebliche Probleme beim Einloggen über den Online-Dienst Origin auf die Server von Electronic Arts (EA) registriert. Auf Twitter meldeten sich zahlreiche Nutzer, denen das Online-Spielen über Stunden hinweg nicht möglich war. Die Webseite „Allestörungen.de“ erfasste am Dienstagabend mehr als 3500 Störungen beim Einloggen.

In der Nacht zu Mittwoch bestätigte EA, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Überlastung, sondern einen gezielten Hackerangriff auf die Server handele. „Heute haben wir eine Reihe von DDoS-Angriffen erlebt, die wir nun lösen konnten“, twitterte EA Help. Obwohl die Server zwischendurch wieder voll funktionsfähig sein sollen, meldeten viele Spieler auch am Mittwochvormittag weiterhin Probleme beim Einloggen.

EA schrieb via Twitter von erneute Problemen und bat die Betroffenen, sich persönlich zu melden. Mehrere Spieler berichteten zudem über Störungen bei In-Game-Käufen, von Transaktionen sollte daher derzeit abgesehen werden.

DDoS (Distributed Denial of Service)-Attacken zählen zu den weit verbreitetsten Cyberangriffen. In Folge der Attacken ist ein bestimmter Dienst für Kunden nicht mehr verfügbar. Der Auslöser ist dabei eine herbeigeführte Überlastung der IT, häufig der genutzten Server. Das Ziel der Hacker ist dabei, die gewohnte Serviceleistung zu stören und dem Betreiber des Dienstes so nachhaltig zu schaden. Um solche Angriffe durchzuführen, nutzen Cyberkriminelle oftmals sogenannte Botnets, also eine Vielzahl an mit Malware infizierten Computern, die gleichzeitig eine Abfrage starten und die IT-Infrastruktur so zum Erliegen bringen.

RND/mkr