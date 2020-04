Darum will Joko Winterscheidt nicht mehr auf Silbereisens “Traumschiff”

Vor einem Jahr drehte Joko Winterscheidt an der Seite von Florian Silbereisen auf dem “Traumschiff”. Seitdem wird ihm immer wieder die Frage gestellt, ob es ein Comeback auf das Kreuzfahrtschiff geben werde.

In Florian Silbereisens erster Folge als Kapitän Max Parger auf dem “Traumschiff” checkte auch er an Bord ein: Joko Winterscheidt, der in die Rolle des Moritz Pargers schlüpfte. Als erfolgloser Puppenspieler mimte er den Bruder Silbereisens und muss sich seit dem Gastauftritt der immer wiederkehrenden Frage stellen: Wird es ein Comeback von Moritz Parger auf dem “Traumschiff” geben?

Nun hat Winterscheidt diese Frage endlich beantwortet – und zwar in der aktuellen Folge seines Podcasts “Alle Wege führen nach Ruhm”, den er gemeinsam mit Kumpel und Kollege Paul Ripke betreibt.

Doch wegen seiner Entscheidung, sich nicht mehr mit Dingen in Verbindung bringen zu lassen, die zu viel CO2 ausstoßen, fühle Joko sich jedoch “auf einem Kreuzfahrtschiff falsch”, berichtet der 41-Jährige. Er richtet sich jedoch auch direkt an Flo, Florian, Silbereisen: “Ich bin gerne bereit, eine Story zu machen, als dein Bruder und wir sehen uns an Land. Da habe ich voll Bock drauf. Aber nochmal aufs Schiff würde ich nicht gehen”, so Winterscheidt weiter in dem Podcast-Gespräch.

Als vor einem Jahr der Dreh für die an Weihnachten ausgestrahlte “Traumschiff”-Episode war, war Winterscheidt eigenen Aussagen zufolge “im Kopf noch nicht so weit”. Trotz seiner heutigen Einstellung zu Kreuzfahrtschiffen und deren Auswirkungen auf den Klimawandel habe er jedoch ausschließlich gute Erinnerungen an den Dreh.

RND/liz