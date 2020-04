“Promis unter Palmen”: So reagieren die Zuschauer auf Folge 4

Die Trash-Show “Promis unter Palmen” ging am Mittwochabend in die vierte Runde. Nachdem in der vergangenen Woche Désirée Nick die Villa verlassen musste, sollte es trotzdem explosive Stimmung geben. Vor allem Ronald Schill sorgte mit anzüglichen Äußerungen für Aufsehen.

“Die Monika hat Sommerpause” – wer am Mittwochabend die vierte Folge der Trash-Show “Promis unter Palmen” gesehen hat, weiß, was es mit diesem Satz auf sich hat. Denn Ronald Schill aka “Richter Gnadenlos” lief in der aktuellen Episode der Sat.1-Show zur Höchstform auf – zumindest mit Blick auf seine intimen Gelüste.

Bereits in der vergangenen Folge fiel der ehemalige Politiker mit anzüglichen Sprüchen auf – und das alles andere als positiv. Und so sollte es auch in der neuen Woche weitergehen – sehr zur Freude, und vielleicht auch zum Leid, des ein oder anderen Twitter-Nutzers.

Vor allem der Sex-Talk zwischen Ronald Schill und Claudia Obert zu Beginn der Folge sorgte für jede Menge Tweets:

Aber auch die Challenge, bei der Fragen auf Grundschulniveau beantwortet werden mussten, sorgten für jede Menge Zündstoff in der Community:

Apropos Zündstoff: den gab es auch zwischen Bastian Yotta und Claudia Obert …

… woraufhin sich Claudia erst einmal einen Drink genehmigen musste.

Sehr zum Ärger ihres Coaches aka Basti Yotta:

Und wie bereits in der vergangenen Woche zeichnete sich ein deutlicher Trend ab: Claudia Obert trinkt, streitet und diskutiert sich geradewegs in die Herzen der Zuschauer . Der Appell: Claudia muss bleiben!

Bei der Exit-Zeremonie traf es dann – vermutlich nicht zur Verwunderung der Zuschauer – Ronald Schill. Eine letzte Umarmung sollte es natürlich geben – diese empfand ausgerechnet Bastian Yotta als “real”. Doch aller Realness zum Trotz hieß es dann: Bye, bye, Ronald!

Richter Gnadenlos musste die Villa zwar verlassen, doch so viel ist sicher: Catfight, Lästereien und die ein oder andere geköpfte Sektflasche wird es auch in der kommenden Folge von “Promis unter Palmen” zu sehen geben.

RND/liz