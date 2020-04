“Tiger King”-Star Joe Exotic: Sein Hemd gibt’s bei Ebay – für über 5000 Dollar

Wie groß der Hype um “Tiger King” Joe Exotic zurzeit ist, zeigt eine Auktion bei Ebay. Dort wird ein Hemd, das der Star der Real-Crime-Doku getragen haben soll, verkauft – zu einem unglaublichen Preis.

“Hol es dir, bevor es Carole Baskin tut“: Alles ,was mit der Kult-Dokuserie “Tiger King” zu tun hat, steht gerade hoch im Kurs. Wie hoch, beweist ein rosa Glitzerhemd, das Joe Exotic in der Show getragen haben soll. Das wird jetzt auf Ebay versteigert. Das Höchstgebot lag am Donnerstagmorgen, anderthalb Tage vor Auktionsschluss, bei 5600 Dollar.

Der Verkäufer hatte das Hemd eigenen Angaben zufolge vor ein paar Wochen gekauft. Jeff Lowe, der Joe Exotics Zoo “Greater Wynnewood Exotic Animal Park” übernommen hat, soll ihm “das garantiert authentische Stück TV-Geschichte” für 100 Dollar überlassen haben, sagte der Verkäufer gegenüber “TMZ”. Den rosa Fummel hatte Joe Exotic (bürgerlicher Name Joseph Maldonado-Passage) offenbar in der zweiten Folge der Doku an.

RND/sin