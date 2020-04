Wolke Hegenbarth: “Meine Eltern haben sich Sorgen gemacht, dass sie keine Großeltern werden”

Mit 39 Jahren hat Schauspielerin Wolke Hegenbarth im vergangenen Jahr ihr erstes Kind bekommen. Im RND-Interview spricht sie über das Muttersein, ihre anstehende Hochzeit und ihre Rolle in der ARD-Reihe “Toni, männlich, Hebamme”.

Wolke Hegenbarth ist am Freitag, 17. April, und Freitag, 24. April, jeweils um 20.15 Uhr in zwei neuen Folgen der ARD-Reihe “Toni, männlich, Hebamme” zu sehen. Gedreht hat sie für die beiden Filme im vergangenen Jahr, als sie bereits hochschwanger war. Anfang September 2019 kam ihr erstes Kind Avi auf die Welt.

Im ersten der zwei neuen „Toni, männlich, Hebamme“-Teilen rät eine Patientin in den Wechseljahren Ihrer Figur Luise, nicht zu lange mit dem Kinderkriegen zu warten. Sie haben auch „erst“ mit 39 Ihr Baby bekommen. Wie oft haben Sie solche ungefragten Ratschläge bekommen?

Von Fremden, wie das im Film ist, wurde mir so was nicht gesagt. Nur meine Eltern haben sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie keine Großeltern werden. Die haben mir ab und zu Artikel geschickt, wie schwer das Kinderkriegen wird, wenn man älter wird.

Die können ja jetzt beruhigt sein.

Ja, die haben sich auch wahnsinnig gefreut. Meine Mutter ist fast in Ohnmacht gefallen, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin. Das war für sie einer der schönsten Momente in ihrem Leben.

Das ist ja schön, wenn die Eltern sich mitfreuen und sich auch mal um ihren Enkel kümmern.

Ja, das habe ich auch von vornherein mit denen besprochen. In unserem Beruf als freischaffende Künstler kann man das mit Kind gar nicht ohne Hilfe schaffen.

Im ersten Filmteil fragt Luise ihren Kollegen Toni, ob er ihr Samenspender werden will. Wenn Sie Ihren Freund nicht kennengelernt hätten: Wäre das für Sie eine Option gewesen, ohne Partner ein Kind zu bekommen?

Nein, es war für mich immer klar, dass ich, wenn ich nicht den richtigen Partner gefunden hätte, kinderlos geblieben wäre. Für mich ist das ein Familienprojekt. Aber ich kenne jemanden, der das mit einer Samenspende gemacht hat. Ich möchte das nicht verurteilen, nur für mich wäre eine Samenspende keine Option gewesen.

In den Filmen geht es auch darum, dass sich die (werdenden) Väter nicht genug vorbereiten und um das Baby kümmern. Wie ist das bei Ihnen und Ihrem Partner aufgeteilt?

Ich war noch nie Mutter und Oliver noch nie Vater. Das haben wir auch gemerkt in unserer Elternzeit, dass man da noch mal zusammenwachsen muss. Wir versuchen das möglichst zu teilen, also dass er auch weiß, wie alles geht. Einfach weil ich das toll finde, wenn Väter frühen Kontakt zu ihren Kindern haben und nicht erst, wenn man was mit ihnen machen kann. Aber natürlich ist es immer schwieriger für den Vater, weil der Angst hat, was kaputt zu machen und eher übervorsichtig ist – so ist das zumindest bei uns. Wenn man aber merkt, dass so schnell nichts kaputt geht, ist das gut machbar für jeden Mann. Trotzdem ist klar, dass ich jetzt im ersten Jahr in Elternzeit bin und überwiegend alleine, und Oliver arbeitet. Das ist schon eher klassisch, weil es einfach Sinn macht – ich stille ja, wie soll er das ersetzen? Da waren wir einer Meinung. Wenn man so was macht, sorgt das für ein oder vielleicht auch zwei Jahre für eine klassische Rollenverteilung.

Haben Sie sich vor der Geburt auf das Elternsein vorbereitet? Ihre Figur Luise liest im Film ja, noch ohne überhaupt schwanger zu sein, einen Ratgeber für werdende Mütter.

Luise ist das Gegenteil von mir. Ich habe gar keine Bücher gelesen. Erst ganz am Ende wurde mir eins von einer Freundin empfohlen – das habe ich dann angefangen zu lesen, und dann kam Avi zu früh und ich bin nicht durchgekommen. Ich mache das meiste aus der Intuition. Und wenn ich eine Frage habe, wende ich mich lieber an Freundinnen, die Mütter sind, als ein Buch einer mir fremden Person zu lesen.

Es ist ja auch jedes Kind unterschiedlich.

Genau, das kommt noch dazu. Ich halte Überinformiertsein eher für verunsichernd. Für jeden von uns. Je mehr man weiß, umso mehr denkt man nach, umso weniger handelt man nach Gefühl. Ich glaube, dass es mit einem Kind, das primär fühlt, ganz viel ums Gefühl geht. Deswegen versuche ich, mich von meinem Kopf nicht ablenken zu lassen.

„Du bist so ein Kontrollfreak“, sagt Toni in einer Szene zu Luise. Wie würden Sie sich in der Hinsicht einschätzen?

Da bin ich leider auch eine acht von zehn (lacht). Ich werde bald 40 und da ist man auch schon 40 Jahre, wer man so ist, und hat gewisse Eigenarten. Ich habe es eben gern, wenn ich weiß, was passiert. Das heißt nicht, dass ich mein Kind nicht abgebe an meine Eltern und Freunde. Die sind mit Avi schon nach zwei Wochen spazieren gegangen. Aber ich habe definitiv Arten und Weisen, wie ich es am liebsten habe.

Im zweiten Film ist Luise schwanger und diskutiert mit ihrem Partner über Babynamen. Wie haben Sie sich mit Ihrem Partner auf den Namen Avi geeinigt?

Ich hatte den Namen entdeckt in der Mitte der Schwangerschaft, als ich nach indischen Vornamen gesucht habe, weil Avis Opa aus Neu Delhi kommt. Da fand ich es schön, diese Kultur als zweiten Namen zu integrieren. Den fanden wir von Anfang an beide schön. Dass es dann doch der erste wird, war mein Wunsch und das war dann auch okay.

Sie und ihr Freund haben sich kürzlich verlobt. Gibt es schon Pläne für die Hochzeit?

Es wird eine Hochzeitsfeier in Indien. Das ist aber ein fünftägiges Event mit mindestens 400 Leuten und das ist etwas, das man nicht nebenbei plant. Das ist ein bisschen so, wie man es aus Bollywood-Filmen kennt. Dadurch ist es ein wirklich großer Aufwand, den wir beide gern betreiben möchten, weil wir das toll finden und unsere Freunde und Familie alle gern in Indien sehen möchten, aber da braucht man Zeit und Muße.

Von Hannah Scheiwe/RND