“Simpsons” greifen die Coronavirus-Pandemie auf

Im Zuge der Corona-Krise bleiben die meisten Menschen zu Hause – und die beliebten Charaktere aus “Die Simpsons” sind nun ebenfalls an ihre eigenen vier Wände gebunden. Marge, Homer, Lisa, Maggie und Bart denken sich in einer aktuellen Folge eine lustige Ablenkung aus.

Nun behandelt auch die erfolgreiche Zeichentrickserie “Die Simpsons“ die Coronavirus-Krise: Familien auf der ganzen Welt müssen sich im Zuge der Isolierung und Quarantäne neue Hobbys suchen, die von zu Hause aus gemacht werden können. So auch die typisch gelben Zeichentrickfiguren Homer, seine Ehefrau Marge, und die Kinder Lisa, Bart und Maggie.

In einem Clip aus der neuen Folge, die Sonntag erscheinen wird, sieht man die fünfköpfige Familie auf großen Abenteuern. Der Kernkraftwerk-Mitarbeiter Homer springt per Fallschirm aus einem Flugzeug und schwebt über Springfield. Bart rast mit Snowboard durch eine Schneelandschaft und seine Mutter Marge surft über riesige Wellen. Sogar Baby Maggie rast auf einem Fahrrad an der Kneipe “Moe’s“ vorbei und Lisa taucht in dunklen Meeren an Walen vorbei.

Simpsons sind in Szene nicht gelb

Doch schnell wird deutlich, dass diese Bilder nicht die typische Optik der Show haben. Das Video ist blau getränkt und die beliebten Charaktere sind auch nicht gelb. Das Ganze löst sich auf, als Bart und der Rest der Familie plötzlich wieder auf ihrem braunen Sofa sitzen.

Alle tragen Virtual-Reality-Brillen und haben die aufregenden Erfahrungen mithilfe der Brillen nachgespielt. Der Ausschnitt als Anspielung auf die Corona-Krise wird bei den Fans der erfolgreichen Sendung gefeiert. Ein Fan schreibt zum Beispiel in den Kommentaren auf Youtube: “Das war total toll” und ein anderer kommentiert: “Super, weiter so”.

RND/am