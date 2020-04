“Let’s Dance”: Model Loiza Lamers ist raus

In der siebten Sendung von “Let’s Dance” war Schluss: Model Loiza Lamers und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis sind mit ihrem Paso Doble ausgeschieden. Die Jury hatte das Paar gut bewertet, die Zuschauer jedoch nicht.

Gleich zweimal mussten die Stars am Freitagabend in “Let’s Dance” antreten: Erst mit ihren jeweiligen Partnern zu zweit – und am Ende der Sendung auch noch im Jury-Tanz. Während Ilka Bessin und Erich Klann sowie Tijan Njie und Kathrin Menzinger von der Jury die wenigsten Punkte bekamen, fielen Model Loiza Lamers (25) und Tanzpartner Andrzej Cibis (32) bei den Zuschauern durch. Mit ihrem Paso Doble zu “Rhythm is a Dancer” von Snap! mussten sie die Sendung verlassen.

Für die beiden ist es schon der zweite Rauswurf in der aktuellen Staffel: Sie waren bereits in der vierten Folge rausgewählt worden – konnten allerdings nach dem freiwilligen Ausstieg von John Kelly in die RTL-Show zurückkehren.

Von der Jury konnte dieses Mal vor allem Moritz Hans mit seiner Partnerin Renata Lusin überzeugen. Beim Contemporary zu “Apologize” von Timbaland & One Republic erhielten die beiden 30 Punkte. Auch Lili Paul-Roncali und Massimo Sinató erhielten die volle Punktzahl für ihren Samba zu “Pon de Replay” von Rihanna.

Discofox und die schönsten Film-Momente warten in der nächsten Sendung

Doch obwohl Moritz Hans im zweiten Tanz deutlich hinter seinem Gruppenpartner Luca Hänni zurückfiel, erhielten die beiden mehr Punkte für die Gruppe als Lili Paul-Roncalli, die mit Laura Müller und Martin Klempnow unter Joachim Llambi tanzte. Für den Juror war vor allem das schlechte Abschneiden von Tijan Njie, der als einer der Favoriten auf den Sieg gilt und zwei Wochen zuvor noch 30 Punkte ertanzte, überraschend. Der Schauspieler wurde allerdings vom Publikum weiter gewählt.

In der nächsten Sendung am Freitag, 24. April, sind noch sieben Paare im Rennen: Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató, Laura Müller mit Christian Polanc, Luca Hänni mit Christina Luft, Moritz Hans und Renata Lusin, Ilka Bessin und Erich Klann, Tijan Njie und Kathrin Menzinger sowie Martin Klemnow mit Marta Arndt. Sie werden einen Disco-Fox-Marathon tanzen – und als Paare zu den schönsten TV-Melodien übers Parkett schweben.

RND/msk