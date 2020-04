Collien Ulmen-Fernandes begleitet Familien durch die Corona-Krise

Wie gehen Familien mit der speziellen Situation durch die Corona-Pandemie um? Dieser Frage geht die neue Sendung “Familien allein zu Haus” auf ZDFneo nach. Psychologen und Experten geben den Protagonisten Tipps.

Mainz. Homeschooling, Kita-Schließungen, Homeoffice, Kontaktsperren: Wie steht es um Familien in der Corona-Krise? Dieser Frage gehen ZDFneo und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes nach. Ab nächstem Samstag ist zu sehen, wie drei Familien mit der Situation klarkommen – auf engstem Raum zusammen und ohne die Möglichkeit, Freunde oder Großeltern zu sehen.

Drei Familien, eine aus Niedersachsen, die andere aus Hamburg und die dritte in Italien lebend, filmen und dokumentieren mit fest installierten Kameras ihren neuen Alltag. In einem persönlichen Videotagebuch halten die Eltern und Kinder ihre Eindrücke des Tages fest, reflektieren und teilen sich aktiv mit. Collien Ulmen-Fernandes und Experten beobachten das Geschehen aus der Ferne und nehmen den Zuschauer mit in eine neue Lebenswelt in Zeiten der Pandemie.

Drei Familien führen Videotagebuch – Experten geben Tipps

In einem Interview mit “Spiegel Online” verriet Ulmen-Fernandes bereits, was eine zentrale Rolle spielt: Wie eine Familie lebt. Wer Garten oder Balkon hat und wer viel Platz hat, kommt tendenziell besser mit den Einschränkungen zurecht. “Es hängt auch davon ab, wie man bisher miteinander auskam”, so die Moderatorin weiter.

Was hilft gegen den Lagerkoller und wie verändert uns die Krise?

Begleitend spricht Ulmen-Fernandes mit Psychologen, Pädagogen, Hirn- und Trend-Forschern und diskutiert, wie gut Schulen und Schülerinnen für das Homeschooling gerüstet sind und wie sich der Lockdown auf das Miteinander in den eigenen vier Wänden auswirkt? Auch typische Krisensituationen sollen untersucht werden, Experten sollen Lösungen anbieten. Auch der Frage, wie die Krise uns verändert, soll thematisiert werden.

Eine der Familien, die in der Sendung begleitet werden, lebte mit drei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren in einer Wohnung in Hamburg. Schnell gab es den Lagerkoller. Die Psychologin gibt der Familie schließlich Tipps – von denen auch Zuschauer profitieren können: Hier kann eine Tagesstruktur helfen. Die Familie ist sogar in Kurzurlaub gereist: Sie haben im Garten gezeltet.

Ulmen-Fernandes hatte Angst um ihre Gesundheit

Obwohl es Collien Ulmen-Fernandes verhältnismäßig gut geht – sie lebt ohne finanzielle Sorgen in einem großen Haus – habe die Situation ihr Angst gemacht, sagt sie “Spiegel Online”. Sie sei noch vor den Reisewarnungen beruflich nach München geflogen – eng zusammen mit einer Vielzahl hustender Personen. Damals habe sie noch nicht gewusst, ob sie mit ihrem angeborenen Herzfehler zur Risikogruppe gehöre. Aber auch die gesamte Lage habe sie beunruhigt: “Es war etwas in unser Leben eingedrungen, mit dem keiner gerechnet hatte”, so die Moderatorin.

Ausgestrahlt wird “Familien allein zu Haus” erstmals am Samstag, 24. April, um 19.30 Uhr in ZDFneo und ist ab 10 Uhr des gleichen Tages in der Mediathek zu sehen.

RND/msk