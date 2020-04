“Promis unter Palmen”: Désirée Nick zieht wieder in TV-Villa ein

Nur kurz nach ihrer Rauswahl ist die spitzeste Zunge Deutschlands zurück im beliebten Sat.1-Format – weil eine Kandidatin “Promis unter Palmen” freiwillig verließ. Nick knöpft sich auch gleich Carina Spack vor.

Die Läster-Königin ist zurück! Nur zwei Wochen nachdem Désirée Nick aus der Sat.1-Show “Promis unter Palmen” von ihren Kandidaten “mit Genugtuung” herausgewählt wurde, zog sie nun wieder in der thailändischen Villa ein. Sie springt für eine Kandidatin ein, die die Sendung freiwillig verlassen hat. Um welche Frau es sich dabei handelt, ließ Sat1 offen.

Carina Spack und Janine Pink dürften es allerdings nicht sein – denn Sat.1 verriet bereits, dass Nick sich die beiden Damen zur Brust nimmt – weil sie nicht feministisch genug seien. In einem “bild.de”-Interview legt Nick auch nach: Dass Pink sich von “Richter Gnadenlos” Ronald Schill habe befummeln lassen, “beleidigt doch nach #MeToo alle Frauen dieser Welt. Sie aber gibt sich diesem Schmierfink widerstandslos hin.”

Nick über die Lästereien: “Dann wäre da drin ein Mord passiert”

Carina Spack hingegen habe ein Ungleichgewicht, analysiert die Nick laut “sat1.de”: “Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung“. In einem Videoausschnitt, der den Wiedereinzug zeigt, ist auch zu sehen, dass sich Désirée Nick wieder mit Lästerschwester Matthias Mangiapane verbündet – etwas, was nicht passiert wäre, wenn Nick vor ihrem Wiedereinzug Auszüge aus den Aufnahmen aus der Villa gesehen hätte. Da bescheinigte sie Magniapane nämlich, “ein Fähnchen im Wind” zu sein.

“Ich wünschte, man hätte mir alles vorgespielt, was in diesem Haus passiert ist. Dann wäre da drin ein Mord passiert“, sagte Nick gegenüber “bild.de”. Immerhin – bei manchen weiß sie bereits, dass sie nichts von ihr halten. Bastian Yotta etwa. Der sprach laut Nick “mit toten Augen”, er hingegen gab an, dass er das ganze emotionslos aufnehme, sein Fokus gelte dem Finale.

Wer die TV-Sendung verlassen hat und wie Désirée Nick sich bei ihrem neuerlichen Einzug einlebt, ist am Mittwoch um 20.15 Uhr bei “Promis unter Palmen” zu sehen.

