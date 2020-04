Streit, Wut und Abrechnungen bei “Promis unter Palmen”: So reagieren die Zuschauer

Mit dabei: jede Menge Streit, Abrechnungen und Zoff unter den Hausbewohnern.

Bereits in der vergangenen Woche zeichnete sich bei den Kandidaten der Trash-TV-Serie “Promis unter Palmen” ein Trend ab: alle gegen Claudia. Auch am Mittwoch sollten die Zuschauer das Gefühl nicht loswerden, dass die Kandidaten sich im Dauerfeldzug gegen Claudia Obert befinden.

Entgegen der Meinung von Bastian Yotta und Co. sehen diese das Ganze jedoch etwas anders – diesen Anschein erwecken zumindest die Kommentare, die sich im Laufe der Sendung bei Twitter sammelten.

Claudia for PresidentEbenso wie Everybody’s Darling Tobi:Das Wort “Mobbing” fiel in den Kommentaren nicht nur einmal …… und auch die Ausdrucksweisen einiger Kandidaten wurden hinterfragtClaudia strich die Segel und verabschiedete sich aus der Show – was das Comeback einer ganz besonderen Ex-Bewohnerin bedeutete: La NickEin erster Catfight mit Carina ließ natürlich nicht lange auf sich wartenDoch so schnell Desirée Nick zurückkam, so schnell ging sie auch wieder – nämlich ins Krankenhaus, nachdem sie bei einer Challenge gestürzt warTrotzdem hieß es am Ende “Bye, bye” für La Nick: Nur kurz nach ihrem Comeback musste sie die Villa schon wieder verlassen – auf Krücken

