“Let’s Dance”: Martin Klempnow ist in Show Acht raus

Auch in der “Movie Week” musste wieder ein Promi “Let’s Dance” verlassen. Diesmal traf es Martin Klempnow. Die Frau mit den wenigsten Punkten hat hingegen die Zuschauer überzeugt.

Köln. In der achten Show von “Let’s Dance” ist Schluss für Martin Klempnow. Der Komiker erhielt nicht genügend Anrufe – und muss die Sendung verlassen.

Klempnow hatte in der Show mit dem Motto Filmmusik mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt einen Jive zu dem Song “Mein Name ist Hase” (aus “The Bugs Bunny Show”) getanzt, dafür 18 Punkte bekommen. Das war zwar nicht viel -aber deutlich weniger Punkte hatte noch Comedy-Kollegin Ilka Bessin erhalten. Von der Jury gabs für die Berlinerin gerade mal zwölf Punkte. Auch beim Discofox-Marathon landete Bessin auf dem letzten Platz. Aber: Am Ende können die Zuschauer mit ihren Anrufen noch alles drehen – wie in diesem Fall geschehen.

Laura Müller erhält 26 Punkte

Für Laura Müller hingegen wurde Show Acht zu einem Glücksfall: Die frisch verlobte 19-Jährige bekam für ihren Tango mit Tanzpartner Christian Polanc 26 Punkte – ihr Staffelrekord. Sogar Joachim Llambi fand sehr lobende Worte, er bezeichnete ihre Leistung als “sehr, sehr gut” – und gab neun Punkte.

Let’s Dance: Neunte Show mit den “Magic Moments”

In der neunten Show am 1. Mai wird es dann emotional: Die verbliebenen Promis tanzen ihre “Magic Moments”. Noch dabei sind dann: Laura Müller und Christian Polanc, Moritz Hans und Renata Lusin, Tijan Nije und Kathrin Menzinger, Ilka Bessin und Marta Arndt, Lili Paul-Roncali und Massimo Sinato und Luca Hänni und Christina Luft.

RND/lob

