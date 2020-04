CNN statt “Gottschalk Jauch Schöneberger”: So erklärt RTL die Panne

Mitten während der Livesendung “Denn sie wissen nicht was passiert – Die Gottschalk Jauch Schöneberger Show” zeigt RTL plötzlich den US-Nachrichtenkanal CNN. Jetzt klärt der Sender den Hintergrund der Panne auf.

Bei dieser Panne rieben sich viele Zuschauer verwundert die Augen: Mitten während der Live-Show “Denn sie wissen nicht was passiert – Die Gottschalk Jauch Schöneberger Show” zeigte RTL plötzlich den amerikanischen Nachrichtensender CNN. Am späten Samstagabend klärte RTL die Panne auf.

Barbara Schöneberger und Mark Keller traten gerade im Buchstabensuppenduell gegeneinander an, als auf einmal das Programm von CNN zu sehen war. Sofort spekulierten Zuschauer bei Twitter: “RTL wurde von CNN gehackt”, “Dass RTL gerade kurz auf CNN News gewechselt hat, war das beste, was diesem Sender jemals passiert ist” und “Da hat der Praktikant wohl die falsche Taste gedrückt”, waren einige der Kommentare.

Und die letzte Vermutung scheint gar nicht so weit weg zu sein von der Wahrheit: “Wir sind ja noch eine Antwort schuldig, warum ihr vorhin für 20 Sek. CNN gesehen habt. Da haben wir hier im Schaltraum was falsch gestöpselt – tut uns sehr leid”, klärte RTL am Samstag um kurz vor Mitternacht auf.

