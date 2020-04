“Wegwerfmädchen”: Emilia Schüle ist zurück im Tatort

Acht Jahre nach ihrem großen Durchbruch als “Wegwerfmädchen” im Göttinger Tatort ist Schauspielerin Emilia Schüle wieder in der ARD zu sehen: In “National feminin” spielt sie den Kopf einer rechtsradikalen Frauengruppe.

Göttingen. Jura-Studentin Marie ist Bloggerin und als solche der Star der neuen rechten Szene. Auf ihrem Blog “National feminin” vertritt sie nämlich rechtsradikale Thesen. Nach ihrer Ermordung beginnt in der Szene ein Aufruhr gegen Polizei und Staat: Die Kommissare Lindholm und Schmitz ermitteln im neuesten Tatort, ob die Tat politisch motiviert war – oder doch einen anderen Hintergrund hatte.

Jura-Studentin Marie wird dabei von einer gespielt, die schon Erfahrung im Tatort hat: Emilia Schüle. Die 27-Jährige hatte vor acht Jahren ihren Durchbruch in einem anderen Tatort: In “Wegwerfmädchen” spielte sie ebenfalls eine Leiche, und die wurde vom Mörder auf einer Müllhalde entsorgt. Nach der Doppelfolge, in der ebenfalls Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm – damals noch in Hannover – ermittelte, gab es haufenweise Lob für Schüle, es folgten Auszeichnungen. Die “Bild am Sonntag” attestierte ihr, das gefragteste Gesicht im deutschen Fernsehen zu sein.

Schüle macht sich Sorgen um Klimawandel und Demokratie

Für die damals 18-Jährige war das nicht so einfach: Neben den Dreharbeiten schrieb sie gerade ihr Abitur – und es waren ihre erste schauspielerischen Schritte, weg vom Fröhliches-Mädchen-Image, das sie bis dato durch Filme wie “Freche Mädchen“, “Gangs” oder “Rock It!” hatte.

Der “Bild am Sonntag” sagte Schüle nun, dass sie sich zwar freue, zurück zum Tatort zu kommen, aber dass die Situation damals eine andere gewesen sei: “Damals habe ich in meinem kleinen Kosmos gelebt und konnte unbedacht in die Zukunft schauen. Das ist heute anders.” Vor allem die globale Erwärmung mache ihr Sorgen, der Klimawandel und die politische Situation.

Deshalb hofft Schüle auch auf einen besonderen Effekt durch diesen Tatort: “Ich hoffe darauf, dass Tatorte wie dieser den Menschen ins Bewusstsein rufen, wie wichtig es ist, bei Wahlen ihre Stimme zu nutzen und damit unsere Demokratie mitzugestalten und diese zu stärken.“

In “National feminin” spielt Schüle übrigens mit einer Perücke – denn kurz erst im September hatte sie sich für ihre Rolle im Film “Wunderschön” von Karoline Herfurth die Haare abrasieren lassen.

RND/msk