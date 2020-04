Neue “Die Heiland”-Darstellerin Christina Athenstädt spricht über die Nachfolge auf Lisa Martinek

Lisa Martinek, die Hauptdarstellerin der ARD-Serie “Die Heiland”, ist 2019 gestorben. In der Rolle ist in der zweiten Staffel nun Schauspielerin Christina Athenstädt zu sehen. Im RND-Interview spricht sie über ihre Zweifel, die Rolle anzunehmen, und die Schwierigkeit, eine Blinde zu spielen.

Nachdem Schauspielerin Lisa Martinek, die Hauptdarstellerin der ARD-Serie “Die Heiland”, im vergangenen Jahr gestorben ist, folgt Christina Athenstädt ihr in der Rolle. Ab Dienstag, 28. April, 20.15 Uhr, ist die zweite Staffel der Serie im Ersten zu sehen.

Christina Athenstädt, die Figur Romy Heiland, die Sie in der zweiten “Die Heiland”-Staffel verkörpern, wurde vorher von Lisa Martinek gespielt, die verstorben ist. Was war das für ein Gefühl, diese Rolle nach so einem tragischen Ereignis zu übernehmen?

Das war erst mal behaftet mit vielen Zweifeln, ob ich dem gerecht werde und ob das überhaupt gut ist, das zu machen. Ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden. Der Wunsch, das zu machen, war auf jeden Fall da.

Wenn Sie jetzt zurückblicken: War das die richtige Entscheidung?

Ja, beim Drehen wurde es immer normaler und richtiger. Wir haben das mit sehr viel Liebe und Aufwand gemacht, sind sehr respektvoll miteinander umgegangen und auch respektvoll mit der Tatsache, dass ich das nur als Zweite spiele. Diese Serie ist ins Leben gerufen worden mit Lisa Martinek, und das wird auch immer so bleiben.

Wollten Sie die Rolle bewusst anders spielen als Lisa Martinek?

Ich habe mich dazu entschieden, mir die erste Staffel nicht noch mal anzugucken, sondern mich dieser Rolle so zu nähern, wie ich es sonst auch getan hätte. Es ist immer noch die gleiche Figur, die ja auch ein reales Vorbild hat: die blinde Anwältin Pamela Pabst. Von der habe ich mich ganz viel inspirieren lassen.

Sie haben Pamela Pabst auch als Vorbereitung für den Dreh bei der Arbeit begleitet. Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Was mich am meisten beeindruckt an ihr, ist ihr Humor und ihr unerschütterlicher Ehrgeiz. Sie ist immer positiv, ich habe sie noch nie meckern hören. Sie geht auch mit ihrer Blindheit sehr offensiv um und ist als Anwältin sehr direkt und schnell. Und das, obwohl sie blind ist und es da immer wieder Hürden gibt – sie kann nicht einfach eine Akte lesen, sondern muss sie sich vorlesen lassen. Da nicht frustriert zu sein und wie sie da arbeitet in ihrer Kanzlei, fand ich sehr beeindruckend.

Wie schwer war es, eine Blinde zu spielen?

Ich fand es herausfordernd, und das Blindsein am Set über einen ganzen Tag durchzuhalten war schon schwierig für mich.

Haben Sie dadurch auch Missstände für Blinde entdeckt – also Alltagssituationen, in denen Hilfe fehlt?

Mir ist vor allem bewusst geworden, wie viel Hilfen es gibt für Blinde, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Ich habe die Leitlinien im Boden bei öffentlichen Gebäuden vorher zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Genau wie eine bestimmte Pflasterung oder die Rillen am Bahnsteig. Eigentlich fand ich ziemlich viel clever und durchdacht, das hat mich positiv überrascht. Auf der anderen Seite gibt es auch Orte in Berlin, wo die Serie spielt und wo ich auch lebe, an denen man als blinder Mensch komplett aufgeschmissen ist.

Ihr Mann Peter Fieseler spielt in der Serie Ihren Ex. Wie war das, gemeinsam zu drehen?

Ich habe mich am Anfang gefragt, ob das irgendwie blöd ist. Aber ich habe es dann sehr genossen, dass mein Mann da war und wir zusammengearbeitet haben. Ich finde, man kann gut mit ihm spielen, er ist ein guter Kollege. (lacht)

Wie können Sie in dem Moment des Drehs Privates und Berufliches trennen – also nicht Ihren Ehemann vor sich sehen?

Das ist gar nicht schwieriger gewesen als bei jedem anderen Schauspieler auch. Es ist ja immer anders als das, was man behauptet. Und man hat ja immer mit einem Kollegen oder einer Kollegin eine Art Beziehung – ob man die jetzt mag, nicht mag, schon lange kennt oder zum ersten Mal sieht. Man spielt ja auch beste Freundinnen mit einer Kollegin, die man noch nie gesehen hat.

Wegen ihres Ex-Freundes hat Romy Heiland zu Anfang der neuen Staffel Liebeskummer. Wie gehen Sie mit solchen Gefühlen um?

Liebeskummer ist bei mir schon eine Weile her. Aber ich hatte in meinem Leben schon furchtbaren Liebeskummer und bin da ganz schlecht mit umgegangen, wie ein Häuflein Elend, mit ganz viel Weinen und sich verkriechen. Ich kann mich daran erinnern, es liegt lange zurück, aber das tut weh.

Romy Heiland hat immer einen guten Spruch auf Lager. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Ich bin absolut gar nicht schlagfertig. Mir fällt ein lustiger Spruch immer erst ein, wenn die Situation schon vorbei ist.

Der Vater Ihrer Rolle mischt sich in Ihr Berufsleben ein, die Mutter in das Privatleben: Haben Sie das bei Ihren Eltern auch schon erlebt?

Meine Eltern haben sich bei mir sehr klug herausgehalten. Ich glaube, es ist für Eltern ganz wichtig, dass sie sich zur Verfügung stellen und immer ein offenes Ohr haben, sich aber nicht von sich aus aufdrängen und versuchen, das Kind in eine Richtung zu drängen. Ich wünsche mir jedenfalls, dass ich so eine Mutter bin.

Von Hannah Scheiwe/RND