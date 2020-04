Warum dieser “Wer wird Millionär?”-Kandidat für Günther Jauch rappte

Alexander Lemke war einer der Kandidaten, die am Montag bei “Wer wird Millionär?” um den großen Gewinn quizzten. Abräumen sollte er 64.000 Euro. Doch dem angehenden Lehrer sollte es gelingen, mit einer weiteren Aktion Eindruck zu schinden.

Das hat es in der Geschichte von “Wer wird Millionär?” noch nie gegeben: Kandidat Alexander Lemke saß in der am Montagabend ausgestrahlten Folge der Quizshow auf dem Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch. Abräumen sollte er an diesem Abend eine Gewinnsumme von 64.000 Euro – zugegebenermaßen eine Summe, die vor ihm bereits schon viele glückliche Teilnehmer einheimsen durften. Doch die Geschichte, wie es dazu kam, an dem TV-Quiz teilnehmen zu dürfen, ist wohl einmalig.

Der angehende Lehrer wählte nämlich einen ganz besonderen Weg, sich für die beliebte Quizshow zu bewerben. Alexander Lemke ist nämlich nicht nur Referendar, sondern auch ein echter Wortakrobat – und so rappte er kurzerhand in seinem Bewerbungsvideo, warum er der ideale Kandidat für die Jauch-Show sei.

Wie die Teilnahme an der RTL-Show beweist, kam Alexanders einzigartige Bewerbung gut an – und natürlich gab der junge Mann aus Oberfranken während der Sendung für Günther Jauch auch ein paar Strophen zum Besten – sehr zur Freude des Moderators.

RND/liz