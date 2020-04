Nach Tod von “Alles was zählt”-Star Ron Holzschuh: So trauern seine Schauspielkollegen

Der Schauspieler starb im Alter von 50 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Seine Schauspielkollegen zeigen sich fassungslos über den frühen Tod des beliebten Serien-Darstellers.

Seit 2019 spielte er in der RTL-Soap “Alles was zählt” die Rolle des Niclas Nadolny. Nun ist Schauspieler Ron Holzschuh im Alter von 50 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Die deutsche Serienwelt trauert um einen beliebten Schauspieler, der bereits in zahlreichen Produktionen mitgewirkt hat. Auch seine Schauspielkollegen sind schockiert über den frühen Tod des Künstlers.

In den sozialen Medien drücken sie ihre Trauer aus.

RND/liz