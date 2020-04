Assassin’s Creed Next: Enthüllung des neuen Settings im Twitch-Livestream

Ubisoft gibt das Setting für das neue Assassin’s Creed in einem Twitch-Livestream bekannt. Hier können Sie die Enthüllung des neuen Settings von Assassin’s Creed anschauen.

Assassin’s Creed. Wenige Videospiele machen Epochen der Menschheitssgeschichte so erlebbar wie die Spielereihe aus dem Hause Ubisoft. Nach dem letzten Teil “Assassin’s Creed Odyssey” war lange Zeit unklar, in welchem Setting der nächste Teil spielt. Jetzt lädt Ubisoft alle Fans zu einem Livestream auf Twitch ein. In dem Stream kreiert der australische Künstler “Bosslogic” ein einzigartiges Artwork, das zugleich das Setting des neuen Teils der Assassin’s Creed Reihe preisgeben soll.

Das neue Assassin’s Creed-Setting sehen Sie hier im Twitch Livestream

Auf der Spielestream-Plattform Twitch gibt Ubisoft heute, am 29.04.2020 in einem Livestream das Setting des neuen Assassin’s Creed Teils bekannt.

Hier gehts zum Livestream:

Assassin’s Creed Next: Enthüllung im Twitch-Livestream

RND