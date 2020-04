Zur 7000. Folge von GZSZ: Vernichtende Kritik auf Twitter

Die 7000. Folge der RTL-Serie “Gute Zeiten Schlechte Zeiten” hat viele Fans enttäuscht. Auf Twitter klagen viele über Langeweile und zu viel Werbung – und darüber, dass RTL in Corona-Zeiten eine Kanaren-Reise verlost.

Berlin. Maren, Yvonne, Katrin und Nina machen Frauen-Urlaub auf Fuerteventura – und da es sich um eine Jubiläumssendung handelt, wird “Gute Zeiten Schlechte Zeiten” gleich in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Zu Beginn sind viele Fans noch voller Vorfreude – und teilen ihre Gedanken auf Twitter.

Doch dann kam die Werbung – und davon sehr viel.

Immerhin – dadurch haben die Fans Zeit, sich mal darüber im Klaren zu werden, wieviel Zeit sie eigentlich schon für ihre Lieblingsserie geopfert haben. Wer von Folge 1 an dabei war, hat sage und schreibe 226 Tage vor dem Fernseher verbracht, rechnet Twitter-Nutzer @kleinergag aus.

Nun aber endlich, die vier Damen haben es auf die Kanaren geschafft! Aber irgendwie haben die Fans da ein paar Fehler gefunden!?

Werbung – aber was hat RTL sich denn dabei gedacht? In Zeiten von Social Distancing und weltweiten Reisewarnungen sendet RTL nicht nur eine Folge, die uns sehnsüchtig an den Urlaub am Meer denken lässt, der in diesem Sommer womöglich ausfallen muss. Sondern verlost auch direkt noch eine Fuerteventura-Reise! Das sorgt dann doch für etwas Irritation.

Zurück zur eigentlichen Folge. Und der bescheinigen Fans vor allem eines: Langeweile…

Da werden doch direkt Erinnerungen an früher wach:

RND/msk