Kamerateam der “Heute Show” in Berlin angegriffen – Verletzte in Klinik

In Berlin ist ein Kamerateam der ZDF “Heute Show” von einer 15-köpfigen Gruppe angegriffen worden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Sechs Menschen wurden festgenommen.

Berlin. Ein Kamerateam der ZDF “Heute Show” ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Wie das ZDF am Freitag bestätigte, waren die Mitarbeiter mit dem Kabarettisten Abdelkarim unterwegs – dieser sei bei dem Angriff unverletzt geblieben.

“Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung”, twitterte die Redaktion der Satire-Sendung nach Bekanntwerden des Angriffs.

Das ZDF schrieb am Abend in einer Mitteilung: “Das Team, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, war nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dabei erfolgte der Angriff. Weitere Details sind noch nicht bekannt”.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff. „Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“

15-köpfige Gruppe

Die Polizei berichtete aufgrund erster Erkenntnisse, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien von einer etwa 15-köpfigen Personengruppe angegriffen worden, hieß es zunächst.

Nach Angaben der Polizei kamen vier Menschen verletzt ins Krankenhaus – sechs Menschen seien festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

RND/msc/dpa