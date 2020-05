Angriff auf ZDF-Kamerateam: Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Ein Team der ZDF-Satiresendung “heute-show” war am 1. Mai nach dem Dreh bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln in Berlin von einer Gruppe von vermummten Tätern angegriffen worden. Nach ersten Festnahmen sind nun alle Verdächtigen wieder auf freiem Fuß.

Berlin. Nach dem Angriff auf ein Kamerateam des ZDF sind am Samstag alle Festgenommenen auf freien Fuß gekommen. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Für einen Haftbefehl sind neben dem dringenden Tatverdacht auch Haftgründe Voraussetzung.

Das Team der ZDF-Satiresendung „heute-show“ war am Maifeiertag in Berlin angegriffen worden. Laut Polizei waren am Freitag deshalb sechs Menschen festgenommen worden. Der Staatsschutz ermittelt. Nach dpa-Informationen sind die sechs nun Freigekommenen dem linken Spektrum zuzurechnen.

RND/dpa