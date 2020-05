“The Last Dance” auf Netflix: Wie Michael Jordan zum Superstar wurde

Michael Jordan prägte eine ganze Basketball-Epoche. Mit den Chicago Bulls wurde er der erfolgreichste Spieler der 90-er Jahre. Eine grandiose Netflix-Serie zeigt nun, wie “His Airness” zur Basketballikone und weltweiten Identifikationsfigur wurde.

Für Sportfans ist es momentan eine Zeit voller Entbehrungen. Kein Fußball, kein Tennis, kein Handball, kein American Football, kein Basketball. Kein Basketball? Doch. Auf Netflix ist momentan eines der Sportereignisse des Jahres zu sehen. Die Michael-Jordan-Doku “The Last Dance“.

Michael Jordan gilt vielen als größter Basketballer aller Zeiten. Hinter einen solchen Superlativ sollte man zwar wie immer ein großes Fragezeichen setzen, denn es gab ja auch einen Will Chamberlain, einen Larry Bird, einen Magic Johnson, einen Kobe Bryant – und LeBron James erspielt sich auch seit Jahren seinen Platz in der ewigen Hall of Fame. Aber Michael Johnson war mit Sicherheit der beste Basketballer seiner Zeit. Was nicht zuletzt an seinem unvergleichlichen Siegeswillen lag.

Und er wurde, was keiner vor ihm und keiner nach ihm schaffte: er spielte sich nicht nur sportlich in die absolute Weltspitze, sondern war auch eine weltweite Identifikationsfigur, eine Kultfigur, dem viele nacheiferten. Alle wollten sein wie Michael “Air” Jordan – nicht nur wegen seiner Turnschuhe.

Die Netflix-Serie “The Last Dance” folgt nun – ausgehend von der Saison 1997/98 – der Spur des Superstars und seiner Chicago Bulls. Im Sommer 1997 blicken die Bulls auf fünf NBA-Titel in den vergangenen sieben Jahren zurück. Das Team hat die Liga dominiert. Doch nun hält der General Manager des Teams, Jerry Krause, das Team für zu alt, er will einen Neuanfang. Der legendäre Coach Phil Jackson soll abtreten, doch da gibt es “kleines“ Problem: Michael Jordan will nur unter ihm spielen.

Heftiger Krach zwischen dem Manager und dem Trainer der Bulls

Zwei Superegos treffen aufeinander. “Players and coaches don’t win championships; organizations win championships”, lautet ein berühmter Satz von Jerry Krause. Frei übersetzt: Die Organisation, das Franchise, der Club gewinnen Meisterschaften, Spieler und Trainer nicht. Sie sind austauschbar. Klar, dass Spieler wie Michael Jordan das anders sahen. Letztlich einigen sich Krause und Jackson auf einen Kompromiss: Der Trainer bleibt noch eine Saison und egal, was in der Saison passiert, wie erfolgreich die Bulls spielen, danach ist für Jackson Schluss.

Da Phil Jackson, wie wir in der Serie erfahren, immer ein Motto für die Saison sucht, lässt er bei einer Mannschaftsbesprechung die Worte fallen, die der Netflix-Serie den Namen gab: This is the Last Dance. Für ihn und die Mannschaft war die kommende Saison der letzte Tanz. Also: Darf ich bitten?

In den einzelnen Folgen (zumindest in den ersten sechs, die der Presse bislang zur Verfügung stehen) steht immer ein Spieler, eine besondere Situation im Mittelpunkt. In Folge 1 ist es die schwierige Konstellation zwischen dem napoleonkomplexbeladenen Jerry Krause und dem esoterischen Trainer Phil Johnson. In Folge 2 widmet sich die Macher dem wohl besten Co-Spieler aller Zeiten, Scottie Pippen, in Folge 3 dem Exzentriker und ehemaligen Madonna-Lover und heutigen Kim-Jong-un-Kumpanen Dennis Rodman, der sich trotz seiner Partyeskapaden unentbehrlich machte – zumindest in seinen Augen („You know you got the great Michael Jordan, the great Scottie Pippen, the great Phil Jackson, but if you take me away from this team, do they still win a championship? I don’t think so.“) und so weiter. Aber in jeder Folge geht es natürlich in Wahrheit in erster Line um Michael Jordan.

Michael Jordan kannte nur eine Droge: das Siegen

Das Besondere an dieser verfilmten Biografie im Gegensatz zu anderen ist, dass Michael Jordan bei “The Last Dance” intensiv mitgearbeitet hat. Er sitzt in einem großen Sessel, in Jogginghose und T-Shirt und erzählt. Wie es war, als 1984 als dritter Spieler von den Bulls getradet wurde. Wie es war, als er am Anfang seiner Karriere seine Mannschaft im Hotelzimmer mit Alkohol, Koks und Frauen erwischte, während er sich von Anfang an nur einer Droge verschrieb, dem Siegen. Wie es war, als durch sein Wurf gegen die Cleveland Cavaliers die Bulls endlich das Verlierer-Image ablegten.

Wie es war, als er endlich am Ziel war und den ersten NBA-Titel gewann. Wie es war, als er Werbeträger für den damaligen Leichtathletikschuhhersteller Nike wurde und dass er eigentlich lieber zu Adidas wollte (die sich aber damals nicht in der Lage sahen, einen Basketballschuh zu entwickeln. Wie oft haben die Manager von damals wohl in den vergangenen Jahrzehnten deshalb mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen?).

Erzählt werden diese Geschichten aber nicht als Michael Jordans Märchenstunde, sondern unterlegt von unglaublich vielen und zum Teil intimen Bildern (wenn man bedenkt, dass zu der Zeit Handys und Handykameras noch eine Idee der Zukunft waren). Und sie werden erzählt von Teamkameraden wie Pippen, Rodman, John Paxson und Horace Grant, von Phil Jackson und Jerry Krause, von Konkurrenten, Feinden und Sportkommentatoren. Die Äußerungen der Interviewpartner sind so mit den Bildern zusammengeschnitten, dass die Serie auf einen Erzähler verzichten kann. Alles spricht für sich.

Und es kommen auch kritische Stimmen zu Wort. Etwa als die Demokraten in seinem Heimatbundesstaat North Carolina erstmals chancenreich einen schwarzen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Senators schickten. Michael Jordan spendete zwar Geld, verweigerte aber die öffentliche Unterstützung mit den Worten, die ihm bis heute nachhängen: “Auch Republikaner kaufen Turnschuhe.“ Letztlich gewann der republikanische und offen rassistische Gegenkandidat die Wahl.

Larry Bird: “Das war Gott, verkleidet als Michael Jordan”

Natürlich ist auch unheimlich viel Basketball zu sehen. Schmerzhafte Niederlagen gegen die brutalen Verteidiger der Detroit Pistons (damals noch mit Dennis Rodman in ihren Reihen), die eigens Jordan-Regeln erfanden, wie sie den nicht nur für Larry Bird gottgleichen Basketballer das Leben auf dem Platz zur Hölle machen konnten. Grandiose Siege, zirkusreife Dunks, umkämpfte Rebounds, Diskussionen auf der Trainerbank. Und natürlich immer wieder (und spürbar bis in die Interviews von heute) die Rivalitäten, Egozentrismen und Macken der Superstars dieses die 90er Jahre überragenden Teams.

So ist “The Last Dance” eine der spannendsten Sport-Dokumentation überhaupt geworden. Eigentlich wollte Netflix die Serie vor den diesjährigen NBA-Finals zeigen. Doch durch die Coronapause in der NBA ist der Start vorgezogen worden. Allerdings sollte man die Originalversion (mit oder ohne Untertitel) schauen, die deutsche Synchronisation ist nicht gelungen. Vier der insgesamt zehn Folgen sind bereits abrufbar, am heutigen Montag folgen die Folgen fünf und sechs. Die weiteren Teile erscheinen immer montags in einer Doppelfolge. So können wir auch in der Coronakrise sagen: Endlich wieder Weltklassesport.

Von Kristian Teetz/RND