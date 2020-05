Banken warnen vor gefälschten E-Mails zu Corona-Soforthilfen

Förderbanken und das Landeskriminalamt Niedersachsen warnen derzeit vor einer neuen Corona-Betrugswelle. Unter falschen E-Mail-Adressen versuchen Kriminelle, Gelder abzugreifen. Mehrere Bundesländer sind betroffen.

Hannover. Betrüger versuchen offenbar, mit gefälschten E-Mails im Namen mehrerer Förderbanken Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen zu erschleichen.

In Niedersachsen hätten Empfänger von Fördergeldern, aber auch Kunden, die nicht einmal einen Förderantrag gestellt haben, entsprechende Mails erhalten, teilte die NBank am Montag in Hannover mit. Dabei wurde die Absenderadresse corona-zuschuss@nbank.de.com genutzt und um die Rücküberweisung von angeblich zu viel ausbezahlten Fördergeldern an ein angegebenes Konto gebeten.

Kunden die solche Mails erhielten, sollten sie nicht öffnen, sondern sofort die Polizei informieren. Auch das Landeskriminalamt Niedersachsen hatte am Montag eine entsprechende Warnung ausgesprochen mit der Bitte, bei Erhalt einer derartigen Email die Behörden zu informieren. Keinesfalls sollten persönliche Daten preisgegeben werden.

Betrüger nutzen finanzielle Notlage aus

Die Vorgehensweise falle auch in anderen Bundesländern auf. In Hamburg warnte etwa die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) vor gefälschten Mails von der in Panama registrierten Domain corona-zuschuss@ifbhh.de.com. Auch hier forderten die Betrüger sensible Informationen wie Antragsdaten, Fördersummen und Kontonummern. Der Mail sei ein gefälschtes, nicht personalisiertes Belehrungsschreiben beigefügt.

Ob es bereits Opfer des Betrugsversuchs gebe, sei derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt Hamburg habe bereits Ermittlungen aufgenommen. „Es ist erschreckend, mit welchen kriminellen Ansätzen Betrüger aus aller Welt versuchen, die wirtschaftliche Notlage auszunutzen, und sich an hilfsbedürftigen Selbstständigen und Unternehmen bereichern wollen“, erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). „Dank der hohen Sicherheitsvorkehrungen und schnellen Reaktion aller Beteiligten ist es hoffentlich auch in diesem Fall gelungen, Schaden abzuwenden.“

Auch in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Baden–Württemberg, Bayern oder Thüringen wurden ähnliche Fälle gemeldet. In Nordrhein-Westfalen waren die Auszahlungen von Corona-Soforthilfen Anfang April vorübergehend gestoppt worden, weil Betrüger Daten abgefischt hatten – mutmaßlich, um selbst Anträge zu stellen.

RND/dpa