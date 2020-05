Passable Doku, charismatische Frau: Netflix zeigt „Becoming“ über die Lesereise der früheren First Lady der USA

2018 erschienen Michelle Obamas Memoiren. “Becoming” wurde zu einem literarischen Welterfolg. Nun zeigt Netflix eine Doku über die Lesereise der früheren First Lady der USA.

Tiefschürfend ist das alles nicht – und dennoch: Die Persönlichkeit von Michelle La Vaughn Robinson Obama kommt durch, und das macht „Becoming“ zu einer durchaus sehenswerten Doku. Die Ende 2018 erschienenen Memoiren der 56-jährigen „Anwältin, Autorin und Gattin des 44. (US-)Präsidenten Barack Obama“ (so beginnt ihr Eintrag in der Biografiensammlung des Weißen Hauses) wurden zu einem literarischen Welterfolg.

Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten ging mit dem Buch „Becoming“ auch auf Lesereise. Dieser Tour durch 34 Städte weltweit hat Netflix jetzt diese eigene Doku gewidmet, die bei dem Streamingdienst am 6. Mai startet. Regie führte die Filmemacherin Nadia Hallgren.

Auch Michelle Obama leidet unter den Corona-Kontaktbeschränkungen

Michelle Obama geht in einer Ankündigung des Films von Netflix darin auf die gegenwärtige Pandemielage ein. „Es ist schwer, sich in diesen Tagen geerdet und hoffnungsfroh zu fühlen, aber ich hoffe, dass Sie, wie ich, Freude und ein bisschen Kurzweil finden können in dem, was Nadia gemacht hat“, zitiert Netflix sie. Obama schildert, wie sie unter den Kontaktbeschränkungen leide. „Wie viele von Ihnen wissen, bin ich jemand, der gerne andere umarmt“, schrieb sie.

In der Doku, die die Produktionsfirma der Obamas initiierte, erscheint sie weltumarmend, präsentiert sich dem Publikum charismatisch als der Liebling der ganzen Welt, der sie in den Jahren als First Lady wurde. Und inspiriert alle Zuschauer, stets am Leben zu wachsen. Sie selbst tut das immer noch. Präsidentin will Michelle Obama Superstar nicht werden. Sagt sie.

