Joko und Klaas siegen gegen Pro7 – und räumen 15 Liveminuten ab

Am Dienstagabend war es wieder so weit: Bei “Joko und Klaas gegen ProSieben” erspielten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in spannenden Spielen 15 Liveminuten zur Primetime. Am Mittwoch dürfen sie zur besten Sendezeit live on air gehen.

“Grey’s Anatomy” beginnt erst um 20:30 Uhr

Pro7 räumt als Gewinn seine Primetime am morgigen Mittwoch (6. Mai) frei und lässt “Joko & Klaas Live” um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit ran. Der Serienmittwoch mit dem Start der neuen Staffel von “Grey’s Anatomy” beginnt damit um 20:30 Uhr.

Was passiert bei “Joko & Klaas Live”? In den gewonnenen 15 Minuten dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen Joko & Klaas völlig frei, niemand weiß, was geschieht. Pro7 distanziert sich von sämtlichen Inhalten von “Joko & Klaas Live”. Die 15-minütige Livesendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich auf Pro7 und auf Joyn zu sehen sein.

Neue Folgen „Joko & Klaas gegen ProSieben“ – ab 5. Mai, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf Pro7 und Joyn: Joko Winterscheidt (re.) ist fassungslos über die Aufgabe, die er gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf (li.) bestreiten soll. Zum Auftakt der neuen Staffel müssen die beiden eingetragene Weltrekorde brechen, um ihren Arbeitgeber gemeinsam zu besiegen.