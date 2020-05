Livestream zum Livestream: Oliver Pocher kommentiert, wie Joko und Klaas RTL zeigen

Comedian Oliver Pocher kommentiert in einem Livestream via Instagram die “Joko & Klaas”-Show, in der die beiden ein RTL-Spezial zum Coronavirus abfilmen. “Ist das nicht eine Metaebene, die grimmepreisverdächtig ist? Ich bin selber von mir überrascht, was ich für ein geiler Typ bin!”, feiert sich Pocher selbst.

Köln. Am Mittwochabend bekamen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mal wieder ihre tags zuvor gewonnenen 15 Minuten Sendezeit. Da sich mehrere Sender entschlossen hatten, um 20.15 Uhr ein Corona-Spezial zu den neuen Lockerungen zu senden, sprangen die beiden Entertainer auf den Zug auf und kommentierten einfach das RTL-Spezial, das von einem Flachbildschirm abgefilmt wurde.

Die Show eingeschaltet hatte auch Comedian Oliver Pocher, der tagsüber eine neue Folge von “Fünf gegen Jauch” (RTL) aufgezeichnet hatte. Fix schaltete er mit seinem Instagram-Account in den Livestream und filmte sich, wie er vor seinem Fernseher sitzt und “Joko & Klaas” guckt. “Das ist noch eins drüber, wie es Joko und Klaas gerade machen. Ist das nicht geil?”, sagte Pocher. Und weiter: “Ist das nicht eine Metaebene, die grimmepreisverdächtig ist? Ich bin selber von mir überrascht, was ich für ein geiler Typ bin!”

Im Verlauf der Sendung versuchte Pocher auch, Klaas Heufer-Umlauf auf seinem Handy anzurufen. Doch der drückte ihn einfach weg und leitete das Gespräch auf seine Mailbox um. Zwischendurch filmte Pocher auch immer wieder seine Frau Amira, die das Essen für den Auotokino-Auftritt der beiden am Donnerstag in Hannover bestellte. “Das ist Kult, Amira. Das verstehst du nicht“, belehrte Pocher seine Frau, die das Geschehen sichtlich gelangweilt verfolgte. Bisher wurde das Instagram-Video von mehr als 850.000 Zuschauern aufgerufen.

RND/kiel