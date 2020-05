“Bachelor in Paradise” fällt dieses Jahr aus, “Sommerhaus der Stars” wird in Deutschland gedreht

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die RTL-Unterhaltungsformate. Das “Sommerhaus der Stars” wird dieses Jahr in Deutschland statt Portugal gedreht. “Bachelor in Paradise” soll ausfallen, allerdings aus einem anderen Grund.

Die Corona-Krise macht auch der Film- und Medienbranche so einige Schwierigkeiten. So müssen sich auch kommende Unterhaltungsformate auf die derzeitigen Umstände einstellen. Das RTL-Reality-Format “Sommerhaus der Stars” wird deshalb dieses Jahr in Deutschland anstatt wie sonst in Portugal gedreht , wie der Sender berichtet.

Die gute Nachricht für Fans der Sendung ist dabei: Sie wird stattfinden – “unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen”, wie RTL berichtet. “Es gibt so herrliche Sommerhäuser in Deutschland. Die Corona-bedingten Einschränkungen für unsere Produktionen sind einerseits ein großes Problem, aber auch eine kreative Herausforderung”, sagt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm gegenüber dwdl.de.

“Bachelor in Paradise” setzt aus

Was dieses Jahr ausfällt ist “Bachelor in Paradise” – allerdings nicht wegen der Corona-Krise, wie es bei dwdl.de heißt. Ein anderer Grund für das Aussetzen der RTL-Kuppelshow wird aber nicht genannt.

