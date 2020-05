Facebook kennzeichnete im April 50 Millionen Corona-Posts mit Warnhinweis

Im Netz werden ständig Falschmeldungen zum Coronavirus verbreitet. Auch die Tech-Giganten werden zunehmend in die Pflicht genommen, dagegen anzukämpfen. Seit April hat Facebook bereits 50 Millionen Beiträge mit Warnhinweisen versehen.

Menlo Park. Facebook hat allein im April 50 Millionen Beiträge mit falschen oder zweifelhaften Beiträgen über das Coronavirus mit Warnhinweisen versehen. Die Maßnahme zeige Erfolg, betonte das Online-Netzwerk am Dienstag: In 95 Prozent der Fälle klickten die Nutzer den Link nicht an, wenn sie die Warnung sähen.

Die Basis für die Hinweise hätten 7500 Artikel von Faktencheckern geliefert, hieß es weiter. Zudem seien 2,5 Millionen Beiträge entfernt worden, in denen es um den Verkauf von Masken, Desinfektionsmitteln oder Covid-19-Tests gegangen sei.

Gefährliche Informationen werden gelöscht

Der Kurs von Facebook ist, Inhalte mit falschen Informationen über das Coronavirus zu löschen, wenn dadurch Menschen zu Schaden kommen können. Ein vom Online-Netzwerk häufig zitiertes Beispiel dafür ist die Empfehlung, Bleichmittel zu trinken. Falsche oder umstrittene Informationen, die als nicht lebensgefährlich eingestuft werden, versieht Facebook mit einem Warnhinweis.

Vor gut einer Woche vermeldete Facebook, 100 Millionen Dollar in die Unterstützung von Journalisten und Faktencheckern zu investieren, die die Welt mit validen Informationen versorgen.

