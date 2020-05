Beim “Free Eurovision Song Contest”: Max Mutzke tritt als Astronaut auf

Im letzten Herbst gewann Sänger Max Mutzke im Astronautenkostüm die erste Staffel von “The Masked Singer” (Pro7). Nun kehrt er beim “Free Eurovision Song Contest” zurück – allerdings außer Konkurrenz.

Köln. Am Samstagabend läuft bei Pro7 der “Free Eurovision Song Contest”, bei dem 15 Künstler stellvertretend für 15 Länder gegeneinander antreten werden. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erfahren hat, wird auch der einstige Grand-Prix-Teilnehmer Max Mutzke in der Musikshow auftreten – allerdings außer Konkurrenz.

So wird Mutzke erneut in das Astronautenkostüm schlüpfen, mit dem er im letzten Herbst die erste Staffel der Musikrateshow “The Masked Singer” (Pro7) gewonnen hat. Er wird unter dem Künstlernamen “Der Astronaut” auftreten und den neuen Song “Back To The Moon” (dt. Zurück zum Mond) performen.

Neben Mutzke nimmt eine weitere, musikalische Entdeckung von ESC-Strippenzieher Stefan Raab am Contest teil: Stefanie Heinzmann geht für die Schweiz ins Rennen.

Von Thomas Kielhorn/RND