Diese Promis haben “Let’s Dance” schon gewonnen

Zwölf “Let’s Dance”-Staffeln gab es bereits, die diesjährige Ausgabe geht am Freitag mit Lili Paul-Roncalli, Luca Hänni und Moritz Hans ins Finale. Ein Blick auf die Gewinner und Gewinnerinnen der vergangenen Jahre.

Köln. Bislang gab es zwölf Staffeln der RTL-Sendung „Let’s Dance“, die deutsche Version der BBC-Sendung „Strictly Come Dancing“. Im Jahr 2013 hat der Kölner Privatsender zudem ein „Christmas Special“ gesendet. Das sind die bisherigen Gewinner:

2006: Gewinner der ersten “Let’s Dance”-Staffel war Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale. Er tanzte mit Isabel Edvardsson. 2007: Schauspielerin Susan Sideropoulos holte sich mit Profitänzer Christian Polanc den zweiten Sieg. 2010: Die dritte Staffel gewann Schauspielerin Sophia Thomalla. Sie tanzte mit Massimo Sinató. 2011: Sängerin Maite Kelly holte sich an der Seite von Polanc den vierten Sieg. 2012: Die frühere Profi-Turnerin Magdalena Brzeska gewann die fünfte Staffel. Ihr Tanzpartner war Erich Klann. 2013: Schauspieler Manuel Cortez holte sich den Sieg in der sechsten Staffel. Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez tanzte mit ihm. 2013: In der zweiteiligen Sonderausgabe “Let’s Dance – Let’s Christmas” traten ehemalige Teilnehmer an. Brzeska und Klann waren hier die Sieger. 2014: Sänger Alexander Klaws gewann mit Edvardsson die siebte Staffel. 2015: Fußballer Hans Sarpei und Profitänzerin Kathrin Menzinger setzten sich in Staffel acht am Ende durch. 2016: Victoria Swarovski, die später Moderatorin der Sendung wurde und diesen Job bis heute macht, siegte in Staffel neun. Profitänzer an ihrer Seite war ebenfalls Klann. 2017: Mit Musiker Gil Ofarim als Tanzpartner begann in der zehnten Staffel der Siegeszug von Profitänzerin Ekaterina Leonova. 2018: Ein Jahr später führte Leonova Moderator Ingolf Lück (heute 62) zum Sieg. Er ist laut RTL der älteste “Let’s-Dance”-Gewinner weltweit. 2019: Einen weltweiten “Let’s-Dance”-Rekord knackte Leonova dann nach Senderangaben im vergangenen Jahr, als sie mit Ex-Handballer Pascal Hens zum dritten mal in Folge “Dancing Star” wurde.

Im diesjährigen Finale stehen die Promi-Kandidaten Luca Hänni, Lili Paul-Roncalli und Moritz Hans.

RND/dpa