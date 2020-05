“GNTM”-Gewinnerin Jacky kann ihren Triumph immer noch nicht glauben

“Germany’s next Topmodel” Nummer 15 hört auf den Namen Jacky Wruck und wird noch eine ganze Weile brauchen, um den Triumph als “GNTM”-Nachrückerin fassen zu können.

Ausgerechnet Nachrückerin Jacky Wruck (21) konnte am gestrigen Donnerstag den Titel als “Germany’s next Topmodel” für sich entscheiden. Direkt nach dem Triumph trat sie verdutzt vor die Pro7-Kameras und sagte: “Es kommt nicht an da oben. (…) In meinem Kopf dreht sich gerade wirklich alles.” Und auch Freitagmorgen als Gast im “Sat.1 Frühstücksfernsehen” hatte sie ihren “GNTM”-Sieg noch nicht vollends verarbeitet.

Erfolgreichstes GNTM-Finale seit 2013

“Als Nachrückerin dazuzukommen und dann als Siegerin herauszugehen, das ist einfach richtig toll”, ließ sie ihren kometenhaften Aufstieg unter den strengen Augen von Heidi Klum (46) noch einmal Revue passieren. Da sie während der 15. Staffel immer wieder ihre Tierliebe unter Beweis gestellt hat, lag die Frage nach ihren Zukunftsplänen nahe – bislang arbeitete Jacky als tiermedizinische Fachangestellte und nicht als Model. Ganz wolle sie ihr altes Leben nicht hinter sich lassen und könne sich auch vorstellen, ihren alten Beruf wieder aufzugreifen, sollte es wider Erwarten nichts mit der Modelkarriere werden.

Als Quotenkönigin darf sich Jacky in jedem Fall wähnen. Es war das erfolgreichste “GNTM”-Finale seit 2013. Die Show erreichte 21,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Mit einem Staffelschnitt von 18,4 Prozent Marktanteil feiert Pro7 die beste Staffel seit acht Jahren.

RND/stk/spot