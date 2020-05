Corona-Krise: So sehen die Drehpläne für “Kitchen Impossible” mit Tim Mälzer aus

Normalerweise reisen Tim Mälzer und seine Herausforderer für “Kitchen Impossible” um die Welt und kochen Gerichte aus verschiedensten Ländern. Für die neue Staffel wird Vox nun wegen der Corona-Krise nur im deutschsprachigen Raum drehen.

“Die Corona-Krise ist zu einer großen wirtschaftlichen Herausforderung für die ganze Branche geworden. Als Zeichen der Solidarität und natürlich auch zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen hat Vox deshalb beschlossen, die Duelle der nächsten Staffel größtenteils in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum stattfinden zu lassen”, heißt es von dem Sender.

Dreharbeiten sollen bald wieder losgehen

Aufgrund der bereits in Kraft getretenen und in Aussicht gestellten Lockerungen werde davon ausgegangen, dass die Dreharbeiten in den nächsten Wochen wieder aufgenommen werden können. Welchen Herausforderern Tim Mälzer dann in seiner Kochshow begegnet, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben.

