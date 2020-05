“Alles was zählt”: Ania Niedieck kommt zur RTL-Soap zurück

Nach ihrer Babypause kommt Schauspielerin Ania Niedieck als Isabelle Reichenbach zurück zu “Alles was zählt”. Ab Juli steht die zweifache Mama wieder für die RTL-Soap vor der Kamera. Wie sie ihren Alltag als berufstätige Mutter meistern will, hat sie in einem Interview verraten.

Im September 2019 hat Schauspielerin Ania Niedieck (36) ihre zweite Tochter zur Welt gebracht, jetzt hat sie ihre Rückkehr ans Set von “Alles was zählt” (AWZ) angekündigt. Ab Juli 2020 wird sie wieder vor der Kamera der RTL-Daily stehen. “Es hätte sich familiär auch so entwickeln können, dass ein Wiedereinstieg nicht möglich gewesen wäre, aus welchen Gründen auch immer. Aber alles ist gut und ich freue mich auf die Herausforderung. #workingmom”, verrät sie im Interview mit “RTL.de”.

Nach der Elternzeit freue sie sich darauf, endlich wieder Drehbücher zu lesen und ihrer großen Leidenschaft, der Schauspielerei, nachzugehen. “Ich lebe meinen Traum, sowohl privat als auch beruflich. Ich könnte gerade nicht glücklicher sein!” Und wie ihr Alltag mit Kindern und Dreharbeiten aussehen werde? “Ich werde wahrscheinlich früher aufstehen müssen, um vor der Arbeit noch zwei Waschmaschinen anzuschmeißen (lacht)”, verrät Niedieck. Zudem werde ihr Ehemann wieder in Elternzeit gehen. “Er freut sich wahnsinnig darauf und ich liebe die moderne Rollenverteilung.” Mit ihren Töchtern Charlotte (4) und Paula sei ihre Familienplanung abgeschlossen: “Um es mit den Worten von Heidi Klum zu sagen, der Backofen ist zu.”

Was passiert mit ihrer Rolle Isabelle?

Wie es mit ihrer Rolle Isabelle Reichenbach weitergeht, die sie bereits seit über zehn Jahren verkörpert und als blondes Biest bekannt ist, könne die Schauspielerin noch nicht sagen. Die Autoren hätten “viele unglaublich spannende Geschichten vorgeschlagen”. Auf welche sie sie sich schlussendlich geeinigt hätten, wisse sie selbst nicht, so Niedieck. Es bleibe also spannend – “und diesmal nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für mich.”

RND/spot