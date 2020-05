Nach Niederlage in der letzten Woche: Joko und Klaas gewinnen gegen Pro7

Die Niederlage der vergangenen Woche wollten Joko und Klaas nicht auf sich sitzen lassen. Somit traten sie am Dienstagabend erneut bei “Joko und Klaas gegen ProSieben” an, um 15 Minuten Live-Sendezeit zu erspielen. Am Ende sollte das Kandidaten-Duo in allerletzter Sekunde den Sieg einfahren.

Vor zwei Wochen nutzten Joko und Klaas ihre gewonnene Sendezeit, um mit “Männerwelten” für eine Sensation im deutschsprachigen Fernsehen zu sorgen. In der vergangenen Woche verloren die beiden Moderatoren bei “Joko und Klaas gegen ProSieben” und mussten im Gegenzug eine Woche lang Trailer auf ihrem Haussender einsprechen. Am Dienstagabend war es wieder soweit und das Entertainment-Duo nahm den Kampf gegen ProSieben an, um 15 Minuten Live-Sendezeit zu erspielen.

Moderator Steven Gätjen führte wie immer durch den Abend und auch wenn die Show wegen des Coronavirus ohne Publikum aufgezeichnet wurde, ließen es sich die beiden Scherzbolde nicht nehmen, sich nach einem gewonnenen Spiel vom imaginären Publikum und eingespieltem Applaus feiern zu lassen. Da es zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch keine Kontaktbeschränkungen gab, wurden dennoch prominente Gäste eingeladen, gegen die Joko und Klaas antreten mussten. So waren etwa Mario Basler, Patrick Owomoyela, Funda Vanroy, Christian Düren und Stefanie Kloß mit von der Partie im Kampf um Live-Sendezeit.

Gut gelaunt, mit dem ein oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen, aber auch mit jeder Menge Ehrgeiz im Gepäck stellten sich die Moderatoren also den Spielen. Nach insgesamt sechs Runden lautete der Zwischenstand: 3:3 – unentschieden. Damit hatten sich Joko und Klaas drei Vorteile für das große Finale erzockt.

Darin mussten die beiden sich durch mit Folie bespannte Türen kämpfen – sah einfach aus, war es aber nicht, wie man den beiden Kandidaten ansah. Am Ende sollten die beiden in der sprichwörtlich letzten Sekunde den Sieg einfahren – und sicherten sich damit einen Gutschein für 15 Minuten Live-Sendezeit am Mittwochabend.

