Frohe Pfingsten 2020: Die besten Pfingstgrüße für Whatsapp

Zu Pfingsten eine frohe Botschaft bekommen – das freut das Herz. Vor allem, wenn man Freunde und Familie durch Corona und weite Distanzen ohnehin viel zu selten sieht. Mit unseren digitalen Grüßen und Sprüchen zeigen Sie Ihren Liebsten, dass Sie auch über Pfingsten an sie denken.

Pfingsten ist das Fest, an dem Christen die Geburt der Kirche feiern. Bundesweit gilt Pfingsten als gesetzlicher Feiertag und während man zu Hause die arbeitsfreie Zeit genießt, wie schön wäre es da, eine erfreuliche Nachricht von seinen Liebsten zu empfangen?

Besonders in diesen Zeiten, beherrscht von der Corona-Pandemie, der Maskenpflicht und den Kontaktbeschränkungen – wer würde sich da nicht über etwas Wärme und Nähe freuen, wenn auch nur in Form eines lieben Grußes, der zeigt, dass man an Pfingsten aneinander denkt?

Kurze Pfingstgrüße: Die besten Grüße für Whatsapp und Co.

Manchmal möchte man zeigen, wie sehr man an jemanden denkt, aber es fehlen die passenden Worte. Hier sind die schönsten Pfingstgrüße und Sprüche zum Versenden an Ihre Liebsten:

Guten Morgen, ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstwochenende. Herzliche❤️ und sonnige Grüße von … Zu Pfingsten erwacht alles Leben und auch die letzte kleine Larve wird zu einem wunderschönen Schmetterling. Herzliche Grüße zum Pfingstfest von … Erhol dich gut und genieße die freien Tage! Du hast dir wahrlich ein entspannendes Pfingstwochenende verdient!️ Was ist der Heilige Geist? Er ist ein warmer Sonnenstrahl ☀️, der direkt ins Herz trifft und es ganz mit Licht und Liebe ausfüllt.❤️❤️ Frohe Pfingsttage! Wenn sich dein Herz❤️ öffnet und unendliche Liebe einströmt, dann weißt du, es ist Pfingsten. Allerliebste Pfingstgrüße! Dieses Jahr zu Pfingsten wünsche ich dir, dass der Heilige Geist auch wieder in dein Leben tritt: in Form von neuen Chancen, neuer Hoffnung, neuen Möglichkeiten, neuen Träumen und neuen Bekanntschaften.️ Zu Pfingsten wünsche ich euch ein offenes Herz und Gottes Segen!❤️ Genießt die freien Tage.️Schöne Familiengrüße an Pfingsten Genieße das lange Pfingstwochenende mit Deiner Familie, ich wünsche euch einen wunderschönen kleinen Urlaub auf Balkonien!️ Pfingsten weckt viele schöne Erinnerungen an fröhlich Ausflüge,️ sonnige Tage am See oder am Meer,☀️ entspannte freie Tage und lustige Familienabenteuer. Ich hoffe, ihr könnt dieser langen Liste eine weitere schöne Pfingsterinnerung hinzufügen! Liebe Grüße zum Pfingstfest von …❤️ Den Heiligen Geist können wir in der Natur besonders gut sehen: In jedem grünen Blatt, in jeder emsigen Biene, in jeder prächtigen Blüte, in jedem plätschernden Bach, jedem starken Baum, jedem lebenden Tier… nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur ist zu Pfingsten besonders beseelt und erleuchtet!✨ Herzliche Grüße von … Am 50. Tag nach Ostern kam der Heilige Geist auf Erden und ließ die Menschen durch ihre Liebe erzählen, jeden auf seine eigene Art und Weise. Heute sende ich dir meine Liebesgrüße und wünsche ebenso ein frohes Pfingstfest im Kreise der Familie!❤️Die schönsten Gedichte und Whatsapp-Sprüche an Pfingsten

Ein netter kleiner Brief kommt heut zu dir geflogen,

er sagt “Ich hab dich lieb” und das ist nicht gelogen!

Ich wünsche Dir ein wunderschönes Pfingstfest!

—-

Pfingstrose und Pfingstsonne

versprechen solche Wonne

zu diesem schönen Fest,

das Gott zu Ehren ist!

Ich wünsche mir sogleich,

dass euch mein Gruß erreicht.

Zu Pfingsten meinen Segen,

den will ich gerne geben!

—-

Gottes Segen spendet Leben

bringt uns Sonne und auch Regen

Es ist klar in jedem Jahr

liebt Er uns, ist für uns da.

Die besten Grüße zu Pfingsten von …

—-

Ein Samen, der erste Wurzeln zieht;

eine Knospe, die aufspringt;

eine Blüte, die ihre Blätter entfaltet;

die Geburt eines Kindes;

der erste helle Sonnenstrahl nach dem Regen;

der erste kühle Regen nach einer trockenen Zeit

All das ist der Heilige Geist.

Seiner Wunder gedenken wir an Pfingsten und wir danken ihm für sein grenzenloses Licht.

—-

Möge dich zu Pfingsten

ein warmer Sonnenstrahl direkt berühren

und dir viel Licht und Liebe erspüren

Frohe Pfingsttage!

—-

An Pfingsten liegt etwas Heiliges in der Luft,

das beschwingt die Schmetterlinge,

schmeichelt den Blüten,

bringt die Tiere zum Hüpfen und Tanzen

und die Blätter zum Sprießen.

Und die Sonne scheint so hell und klar

wie an keinem anderen Tag.

Schöne Zitate über Pfingsten

Es gibt viele Klassiker unter den Gedichten, die sich zu Pfingsten gut als Grüße machen. Allen voran die ersten Zeilen des Versepos “Reineke Fuchs” von Johann Wolfgang Goethe:

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen

es grünten und blühten Feld und Wald

auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken.

Übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel.

Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen.

Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

(Johann Wolfgang Goethe)

—-

Der Pfingsttag kennt keinen Abend, denn seine Sonne, die Liebe, geht nie unter.

(Theodor Fontane)

—-

Pfingsten! Ein Wort, das seinen Zauber auf das menschliche Gemüt üben wird, solange noch ein Baum blüht, eine Lerche schmetternd in die Lüfte steigt und ein klarer Frühlingsmorgen über uns lacht.

Ein Wort, dessen Klang selbst unter der härtesten Eiskruste des Egoismus, unter dem Schnee des Alters und in dem Herzen, das in Leid und Kummer erstarrt ist, noch ein Echo von Lenzeslust erwecken kann.

(Eugenie Marlitt)

—-

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein wunderschönes Pfingstfest.

