Im Bikini auf Instagram: Bäuerin Denise sucht bei RTL die große Liebe

Auf ihrem Instagram-Profil gibt sich Denise Mundig sexy, posiert in Unterwäsche oder räkelt sich im Bikini auf dem Traktor. Nun sucht die 31-Jährige bei “Bauer sucht Frau” nach der Liebe. Sieben Jahre lang waren Frauen zuvor nur als Bewerberinnen dabei.

Seit sieben Jahren gab es im RTL-Erfolgsformat “Bauer sucht Frau” keine Bäuerin auf Partnersuche mehr. 2009 Bäuerin Berit, 2013 die homosexuelle Bäuerin Lena – danach gab es zuletzt nur im Spin-off “Bauer sucht Frau International” eine weibliche Protagonistin. Doch 2020 wird das anders, denn Denise Mundig aus Nordrhein-Westfalen sucht einen Mann an ihrer Seite – und nimmt dafür die Hilfe von Inka Bause und RTL in Anspruch.

Sie ist 31 Jahre alt, hat lange blonde Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten sind, trägt eine pinke Jacke und sucht den Mann fürs Leben – und für den Hof. Denise Mundig aus Höxter ist die einzige weibliche Kandidatin in der diesjährigen “Bauer sucht Frau”-Staffel. Am Pfingstmontag stellte RTL die neuen Bauern und die Bäuerin vor, nun können sich Liebeshungrige um die Gunst bewerben. Danach wird sich getroffen, dieses Jahr wegen Corona aber nicht wie sonst auf dem Scheunenfest, sondern im privaten Rahmen, ehe es zur Hofwoche geht.

Denise hat einen Biomischbetrieb mit 30 Mutterkühen und 17 Kälbern sowie einer Pferdezucht. Aber auch 18 Zwergpapageien, einige Hunde, acht Gänse, fünf Hühner, zwei Schweine und Enten leben bei der jungen Frau, die von RTL als Hobbypilotin vorgestellt wurde und die gerade ihren Flugschein macht.

Kandidatin teilt freizügige Fotos auf ihrem Instagram-Account

Auf ihrem Instagram-Account gibt sich die 31-Jährige auch gerne freizügig: In Unterwäsche posiert sie vor dem Fenster, im Bikini räkelt sie sich auf dem Traktor. Da dürfte eine Vielzahl an Zuschriften garantiert sein. Knackt sie vielleicht sogar den Rekord von Bauer Gerhard aus Namibia? Der hat bis heute die meisten Zuschriften erhalten – und wurde mit seiner Anna glücklich.

Allerdings hat die 31-Jährige auch durchaus Vorstellungen vom und Ansprüche an den künftigen Mann an ihrer Seite: “Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann”, sagte sie. Auf Twitter kommt Denise schon einmal sehr gut an.

So manch einer fragte sich sogar, warum die hübsche Denise im Fernsehen nach der großen Liebe suchen muss.

Doch nicht alle fanden Denise super. So gibt es beispielsweise Kritik am klischeehaften Auftreten – und dem Eindruck, dass sie nur jemanden zum Arbeiten auf ihrem Hof brauche. Dennoch, da ist sich die Community dann doch einig: Da sollte sich doch jemand finden.

Bis Denise und ihre männlichen Kollegen allerdings die Bewerber empfangen, dauert es noch eine Weile – und noch länger, bis wir Zuschauer die neue Staffel zu sehen bekommen. Im Sommer wird gedreht, ab Herbst soll “Bauer sucht Frau” dann wieder wöchentlich ausgestrahlt werden.

RND/msk