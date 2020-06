Steffen Hallaschka in Quarantäne – Nazan Eckes übernimmt Stern tv

Doch an diesem Mittwochabend musste die beliebte RTL-Sendung ohne den Moderator auskommen. Nazan Eckes sprang ein – denn Hallaschka hatte Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person.

„Mir geht es gut! Aber wie sagte mal ein Dschungelkönig: „Die Regels sind die Regels!“ – mit diesem augenzwinkernden Facebook-Post meldete sich am Mittwoch “stern TV”-Moderator Steffen Hallaschka bei seinen Followern. In einer Videobotschaft zeigte sich der 48-Jährige aus seiner Wohnung – und nicht aus dem RTL-Studio. Den Grund dafür liefert er gleich mit: Denn in der vergangenen Woche hatte er Kontakt zu einer Person, die im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Für Kontaktpersonen des Infizierten gilt: Quarantäne – auch für den RTL-Moderator.

Dieser nimmt es gelassen und vor allem mit Humor und bezeichnet die Heim-Quarantäne als den “Hausarrest, den ich als Kind nie hatte”. Im selben Atemzug bedankt er sich bei RTL-Kollegin Nazan Eckes, die am Mittwochabend durch die aktuellste Ausgabe von “stern TV” führte.

Aller Lockerheit und Gelassenheit zum Trotz mahnte Hallaschka jedoch auch zur Vorsicht: “Diese Pandemie ist leider noch nicht ausgestanden, achtet auf die Regeln, achtet auf euch!”

RND/liz