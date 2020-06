Glück gehabt: Steffen Hallaschka darf Corona-Quarantäne beenden

Wegen des Kontakts zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person musste sich “Stern TV”-Moderator am Mittwoch in seiner Sendung vertreten lassen. Jetzt verkündet der Moderator: Die Quarantäne ist beendet. Ein Test auf das Virus sei zudem negativ ausgefallen.

Köln. Der “Stern TV”-Moderator Steffen Hallaschka musste sich in dieser Woche in seiner Sendung von RTL-Kollegin Nazan Eckes vertreten lassen. Der Grund: Hallaschka hatte Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person – und musste daher in Quarantäne.

Am Donnerstag allerdings verkündete der Moderator auf Facebook die freudige Nachricht: “Hallo, Freiheit!” Das Gesundheitsamt habe seine Quarantäne aufgehoben, “da der Kontakt zur infizierten Person nicht als Hochrisikokontakt einzustufen war”, erklärt er.

Zweiter Test soll folgen

“Ich werde selbstverständlich weiter auf alle Umgangsregeln achten und freiwillig noch einen zweiten Test folgen lassen. Fürs Protokoll: Ich bin negativ getestet und gesund. Dennoch danke für alle guten Wünsche!“, schreibt der Moderator.

Erst am Vortag hatte Hallaschka seinen “Hausarrest” in den sozialen Netzwerken publik gemacht. “Mir geht es gut! Aber wie sagte mal ein Dschungelkönig: ‘Die Regels sind die Regels!’”, schrieb er. Im selben Atemzug bedankte er sich bei Eckes, die am Mittwochabend durch die aktuelle Ausgabe von “Stern TV” führte.

RND/msc