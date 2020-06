US-Unruhen enthüllen geheimes Feature: Apple kann aus Läden geklaute iPhones orten

Die Unruhen in den USA nach dem Tode des Afroamerikaners George Floyd haben ein bisher geheimes Feature bei iPhones enthüllt. Nachdem etliche Smartphones bei Plünderungen von Apple Stores gestohlen worden waren, erwartete die Diebe eine böse Überraschung.

Kriminelle, die die Unruhen in den USA ausnutzen wollten, um sich mit neuen iPhones einzudecken, haben ihre Rechnung ohne Apple gemacht. Denn auf den Bildschirmen geklauter Geräte tauchten kurz nach den jeweiligen Plünderungen Nachrichten auf dem Homescreen auf, die ein bisher unbekanntes Feature der Systemsoftware iOS enthüllten. Die Geräte verfügen offenbar nicht nur über die Option, dass ihre rechtmäßigen Erwerber sie orten und bei Diebstahl gegebenenfalls deaktivieren können – iPhones wissen auch, aus welchem Laden sie kommen.

Das jedenfalls zeigen etliche Posts in den sozialen Medien. Das unten stehende Foto von Twitter zeigt ein iPhone, das offensichtlich im Apple Store in der Walnut Street in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) gestohlen wurde. “Bitte in den Apple Store Walnut Street zurückbringen”, steht im Display des Geräts. Und weiter: “Dieses Gerät wurde deaktiviert und wird geortet. Zuständige lokale Behörden werden informiert.”

Der Sperrbildschirm zeigt deutlich, dass Apple die Möglichkeit hat, den Ursprung gestohlener Neugeräte und deren aktuelle Position auch ohne die Autorisierung eines neuen Besitzers zu aktivieren. Eine weitere Nutzung des iPhones ist in diesem Zustand nicht möglich – aus dem Store gestohlene Geräte sind somit wertlos.

Gegenüber dem Fernsehsender CBS bestätigte Apple inzwischen, dass auf Ausstell-Geräten in den Apple Stores Software installiert ist, die die Geräte blockieren und orten kann.

Von Daniel Killy/RND