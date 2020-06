“Corona kriegt uns niemals klein”: Polizei veröffentlicht Corona-Song auf YouTube

Singen gegen Corona: Die Berliner Polizei hat einen eigenen Corona-Song auf YouTube veröffentlicht. Mit Textpassagen wie “Seit Wochen zuhause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen” wollen die Beamten den Menschen Mut in der Krise machen.

Berlin. „Seit Wochen zuhause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen.“ Die Berliner Polizei hat einen eigenen Corona-Song auf YouTube veröffentlicht. Auf Twitter schreibt die Polizei dazu: „Viel Spaß mit dem Coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters.“

Der singende Beamte hat auch schon bei der Pro7-Sendung “The Voice of Germany” teilgenommen und stand beim Udo Lindenberg-Musical “Hinterm Horizont” auf der Bühne.

In dem Video läuft der LKA-Beamte durch Berlin, kommt etwa am Brandenburger Tor und an der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es auch: „Schneller, höher, weiter geht’s gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht. – Was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein.“

