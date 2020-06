Zuschauer können ab Sonntag ihren Wunsch-„Tatort“ für die Sommerpause wählen

50 besonders erfolgreiche “Tatort”-Fälle stellt das Erste in Abstimmungen zur Auswahl. Die Krimis, für die am meisten gevotet wird, werden in der Sommerpause der Reihe gezeigt.

Berlin. Zum 50. Geburtstag des „Tatort“ könnte es auf dem besten Sendeplatz im Ersten ein Wiedersehen mit Paul Stoever und Peter Brockmöller geben – alias Manfred Krug und Charles Brauer. Die Folge „Habgier“ von 1999 gehört zu den 50 besonders erfolgreichen Fällen, die das Erste als Wunsch-„Tatort“ in der Sommerpause zur Auswahl stellt. Das Voting-Event ersetzt die übliche Reihe von sonntäglichen „Tatort“-Wiederholungen in den Sommerwochen.

Fälle von 30 beliebten Ermittlerteams aus 20 Jahren stehen zur Auswahl. Unter vielen anderen ebenfalls zu haben: Das Debüt von Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm in der Episode „Lastrumer Mischung“ (2002) oder „Die schöne Mona ist tot“ mit Eva Mattes als Konstanzer Kriminalhauptkommissarin Klara Blum von 2013.

Wöchentliche Abstimmung für Favoriten

Aus der Liste können Zuschauer ab Sonntag, 14. Juni, wöchentlich ihre Favoriten für die Ausstrahlung an insgesamt elf Sonntagen im Sommer wählen. Das Ergebnis der Wahl soll jeweils freitags vor dem Ausstrahlungstermin bekanntgegeben werden. Der erste Wunsch-Tatort wird demnach am 21. Juni ausgestrahlt, der letzte am 30. August. Auf dem Sendeplatz am Freitag (22.15 Uhr) sollen ab dem 26. Juni zudem „herausragende Klassiker“ seit Beginn der Krimireihe gezeigt werden.

RND/dpa