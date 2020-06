Zooms Selbstzensur – Eine schäbige Entscheidung des Pandemiegewinners

Eigentlich wäre eine mögliche Strategie gegen chinesische Einflussnahme auf den Video-Dienst Zoom einfach gewesen. Doch anders als Google, Twitter und Facebook – die bereits im selben Dilemma steckten – entschied sich der Pandemiegewinner Zoom dafür, dem Druck Chinas nachzugeben und zu zensieren. Eine schäbige Entscheidung, meint Damir Fras.

Der Video-Dienst Zoom ist ein Pandemiegewinner. Hunderte Millionen von Menschen nutzen seit Ausbruch der Corona-Krise die Internetplattform, um virtuell mit Kollegen zu konferieren oder mit den Lieben am anderen Ende des Landes in Kontakt zu bleiben. Das ist ein Zulauf, den Zoom ohne Viruskrise kaum erlebt hätte.

Doch nun fällt ein Schatten auf Zoom. Es stellt sich heraus, dass die Plattform auch nur eines dieser profitorientierten Unternehmen ist, das um des Geldes willen die Moral zur Seite schiebt. Darüber muss sich niemand wundern. Kritik verdient das Vorgehen dennoch.

Zoom im Dilemma – wie alle globalen Internetfirmen

Chinas Staatssicherheitsdienst hat Zoom mehrfach aufgefordert, Videotreffen chinesischer Menschenrechtsaktivisten in den USA und in Hongkong zu blocken und die Konten der Gastgeber zu schließen. Bei den Videoschalten sollte der Menschen gedacht werden, die bei der Niederschlagung der Demokratiebewegung in China im Jahr 1989 getötet wurden. Gedenkveranstaltungen dieser Art gelten in China als illegal. Und Zoom parierte.

Zoom steckt wie alle global agierenden Internetfirmen in einem Dilemma. Im Zweifel muss sich das Unternehmen zwischen dem Recht seiner Nutzer auf freie Meinungsäußerung und staatlicher Zensur entscheiden.

Zomm hätte dem Vorbild von Google und Co. folgen sollen

Doch die Zoom-Entscheidung, dem Wunsch der chinesischen Führung nachzukommen, ist trotzdem schäbig. Niemand hätte die Zoom-Chefs daran gehindert, dem Beispiel von Google, Facebook und Twitter zu folgen. Diese Dienste sind in China gesperrt, weil sie sich – anders als Zoom – nicht selbst zensieren wollen.

Twitter hat gerade vorgemacht, wie es gehen kann. Es hat erstmals Tweets von US-Präsident Donald Trump mit einem eigenen Kommentar eingeordnet und sich damit von dem Unfug distanziert, den Trump von sich gibt. Mag sein, dass das nur ein PR-Stunt war. Aber Twitter hat sein Image bei den Nutzern damit verbessert. Das kann man von Zooms eilfertiger Selbstzensur nicht behaupten.

Von Damir Fras/RND