Alles anders bei “Das Supertalent”: Dieter Bohlen verrät die neue Jury

Nach dem Jury-Aus von Sängerin Sarah Lombardi hat Dieter Bohlen nun via Instagram verraten, wer die neue Frau an seiner Seite ist. So wird die einstige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki am Jurypult Platz nehmen. Doch nicht nur das: Auch Comedian Chris Tall ist in der neuen Staffel als Juror dabei.

Das ist mal eine Überraschung! Bei der RTL-Erfolgsshow “Das Supertalent” gibt es mehrere Neuerungen, die Dieter Bohlen auf Instagram verriet. “Jetzt kommen sie, die Breaking News”, kündigte er stolz an. “Die neue Frau bei uns in der Jury ist Evelyn Burdecki, glaube ich, heißt die. Gewinnerin vom Dschungelcamp. Also sie kann alle möglichen Sachen aushalten. Ich hoffe, sie kann auch mich aushalten.”

Burdecki wird aber nicht nur Sängerin Sarah Lombardi in der Jury beerben, sondern es gibt noch eine weitere Neuerung. Denn Bohlen verriet außerdem, dass der Moderator der Show Unterstützung erhält: “Daniel Hartwich kriegt eine kleine Assistentin: Viktoria Swarovski, also quasi so ein bisschen wie ‚Let’s Dance’”.

In der neuen Jury werden allerdings nicht nur drei, sondern vier Promis sitzen. Dazu Bohlen: “Zugabe, Zugabe, Zusatzzahl quasi: Chris Tall, ein Comedian. Ihr merkt schon, es soll lustig werden.”

RND/kiel