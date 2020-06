Cyberpunk 2077: Neue Details auf der “Night City Wire” am 25. Juni angekündigt

Der Releasetermin für Cyberpunk 2077 wurde bereits verschoben – derzeit soll das Game am 19. November 2020 erscheinen. Um den Fans das Warten dennoch ein wenig zu versüßen, gibt es am Donnerstag, den 25. Juni einige neue Einblicke. Wir verraten Ihnen, wie und wann Sie live dabei sind!

Endlich neue Details zu Cyberpunk 2077? Darauf warten Fans des “The Witcher”-Studios schon lange. Am 11. Juni sollte es eigentlich soweit sein, CD Project hatte zu diesem Zweck das Event “Night City Wire” im Rahmen des Summer Game Fest angekündigt.

Im Zuge der Proteste in den USA entschied sich das Studio jedoch dazu, die Veranstaltung auf den 25. Juni zu verschieben. Die Ankündigung lässt sich auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077 nachlesen:

Cyperpunk 2077-Livestream: Ab 18 Uhr gibt es neue Details und Trailer

CD Project hat bestätigt, dass die erste 25-minütige Episode von “Night City Wire” nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch frisches Gameplay-Material zeigen wird. In diesem Rahmen soll auch mit den Entwicklern gesprochen werden, um weitere Einblicke zu liefern. So sehen Sie den Cyperpunk 2077-Stream bei Twitch:

Datum: 25. Juni 2020 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit Livestream: https://www.twitch.tv/cdprojektredWas ist “Night City Wire”?

Die Veranstaltung “Night City Wire” findet im Rahmen des Summer Game Fest statt, einem Ersatzevent für die abgesagte E3 2020, die nun eigentlich in LA stattfinden würde. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Messe für Video- und Computerspiele allerdings abgesagt.

Interessant für alle Gaming-Fans: Mit dem “Night City Wire” ist das Summer Game Fest noch nicht vorbei. Der nächste Termin folgt am 27. Juni 2020 mit dem sogenannten “Bitsummit Gaiden”, bei dem japanische Independent Games im Fokus stehen. Im Juli und August geht es dann weiter mit:

Ubisoft Forward – 12. Juli 2020, 3P ET, 12P AM PT Stadia Connect – 14. Juli 2020, 1 PM, 10 AM PT Developer Showcase: July – 20. Juli 2020, TBA Tennocon 2020 – 1. August 2020, TBA Gamescom 2020 Opening Night Live – 27. August 2020, TBA Gamescom 2020: Daily Show – 28. August 2020, TBA Gamescom 2020: Daily Show + Awesome Indies – 29. August 2020, TBA Gamescom 2020: Best of Show – 30. August 2020, TBA

