Corona-Warn-App auch in anderen Ländern verfügbar

Die Corona-Warn-App ist in Deutschland erfolgreich gestartet. Mehr als 13 Millionen mal wurde das Tracing-Tool bereits heruntergeladen. Nun wird die App auch in den Stores anderer Länder veröffentlicht.

Die Downloadzahlen der deutschen Corona-Warn-App nehmen auch nach einer Woche nicht ab. In Apples App Store und Googles Play Store kletterte die App zwischenzeitig auf Platz 1 der Downloadcharts. Bis Donnerstag wurde die Anwendung mehr als 13 Millionen mal heruntergeladen, wie das Robert Koch-Institut via Twitter mitteilte. Künftig soll das Tracing-Tool auch in internationalen App Stores verfügbar sein, hieß es weiter.

Corona-Warn-App zunächst in Nachbarländern verfügbar

In einem ersten Schritt veröffentlicht das Institut die App in den Nachbarländern Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und Polen. Auch in Bulgarien und Rumänien soll die Anwendung in den Stores zum Download bereit stehen. “Bis zur Verfügbarkeit der App für die einzelnen Länder können noch einige Stunden bis wenige Tage vergehen, wir bitten hier um etwas Geduld”, heißt es auf der offiziellen Webseite der Corona-Warn-App.

Reiseziele wie Italien und die Schweiz fehlen in der Liste bisher. Weitere Länder könnten in den kommenden Wochen folgen. Zunächst müssen allerdings die rechtlichen Grundlagen für eine Einführungen geprüft werden.

Geringere Downloads bei anderen Corona-Apps

In anderen europäischen Ländern sind die offiziellen Apps bisher weitaus weniger verbreitet als in Deutschland. In Frankreich etwa kam die Anwendung “Stop Covid” auf 1,9 Millionen Downloads, was rund zwei Prozent der Bürger entspricht. Die App wurde zudem knapp 460.000 mal wieder gelöscht.

Wie hoch die Löschrate in Deutschland ist, darüber gibt es bisher keine Informationen. In Österreich wurde die App “Stopp Corona” bis Anfang Juni 600.000 mal heruntergeladen, allerdings nutzen laut Bundesrettungskommandant Gerry Foitik nur 300.000 Menschen die Anwendung aktiv. Das sind rund 3,5 Prozent der Bevölkerung.

