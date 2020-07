Geboren in Augsburg – US-Sender besetzt Schwarze als “Batwoman”

Zum ersten Mal wird „Batwoman“ im US-Fernsehen von einer Schwarzen gespielt. Schauspielerin Javicia Leslie (33) wird in der zweiten Staffel von “Batwoman” (The CW) die Rolle der lesbischen Ryan Wilder übernehmen. Leslie wurde in Augsburg geboren.

Los Angeles. Die in Augsburg geborene Schauspielerin Javicia Leslie (33) wird in der zweiten Staffel von “Batwoman” auf dem Kabelsender The CW die neue Rolle der lesbischen Ryan Wilder übernehmen, die in das Kostüm der Superheldin schlüpft.

Der Sender hat mit der Serie im Superhelden-Universum neue Standards gesetzt, weil auch die bisherige Hauptfigur erstmals lesbisch war. Laut Produzentin Caroline Dries ist “Gerechtigkeit für LGBTQ+-Charaktere” zentral für die gesamte Serie.

Leslie spielte in den USA unter anderem in der Comedyserie „God friended me“ („Gott hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt“). Auf Instagram schrieb sie zu ihrer Verpflichtung: „An alle kleinen schwarzen Mädchen, die davon träumen, eines Tages eine Superheldin zu sein… Es geht!“ Die neue Staffel soll im Januar 2021 starten. Sie läuft in Deutschland beim Streaminganbieter Prime Video.

RND/dpa