“Tatort”: Nächster Wunsch-Film kommt aus Dortmund

Der vierte Wunsch-Sonntagskrimi ist der Dortmunder Fall „Tollwut“. In der Sommerpause des „Tatorts“ in der ARD dürfen Zuschauer jede Woche abstimmen, welche Ausgabe sie noch einmal sehen möchten. Nach München und zweimal Münster ermittelt nun Kommissar Faber.

Dortmund. Als vierten Wunsch-Sonntagskrimi in der „Tatort“-Sommerpause haben die Zuschauer den Dortmunder Fall „Tollwut“ gewählt. Das teilte die ARD am Freitagmittag in München mit. Der vor zweieinhalb Jahren erstmals ausgestrahlte WDR-Krimi mit Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel und Rick Okon ist diesen Sonntag (12. Juli) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Der “Tatort: Tollwut” spielt fast ausschließlich in einem Gefängnis, in dem gerade ein Häftling an Tollwut gestorben ist. Kommissar Faber (Jörg Hartmann) argwöhnt, dahinter stecke der Serienmörder und andere Häftling Markus Graf (Florian Bartholomäi), der schon Fabers Frau und Tochter umgebracht habe. Etwa 9,7 Millionen sahen den Krimi bei der Erstausstrahlung am 4. Februar 2018.

Zuschauer dürfen in Sommerpause aus 50 Tatorten ihre Liebsten auswählen

Zum Jubiläum „50 Jahre „Tatort““ stehen in der diesjährigen Sommerpause 50 Episoden aus den vergangenen 20 Jahren zur Online-Wahl. Für den 19. Juli geht die Wahl mit nun 46 Filmen von vorne los. Freitags wird jeweils der Gewinner für den Sonntag verkündet. Das geht noch bis Ende August so.

In der vergangenen Woche sahen mehr als 8 Millionen die Wiederholung des Münster-Krimis „Schwanensee“ (2015), davor die Woche fast 8 Millionen die Münster-Episode „Fangschuss“ (2017) und davor die Woche als ersten Wunsch-„Tatort“ die Münchner Folge „Wenn Frauen Austern essen“ (2003) immerhin über 6 Millionen.

RND/dpa