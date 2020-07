“Far Cry 6″ geleakt: “Breaking Bad”-Star als Bösewicht enthüllt

Nach einem Leak im Playstation-Store sind erste Details zum neuem Teil von Ubisofts beliebter Shooter-Serie bekannt geworden. Gerüchte um die Besetzung des neuen Schurken wurden damit bestätigt. Auch das Veröffentlichungsdatum steht offenbar fest.

Neue Details zu Ubisofts heiß erwarteten Shooter “Far Cry 6″ sind bei einem Leak im chinesischen Playstation-Store enthüllt worden. Vorherige Spekulationen um die Besetzung des neuen Schurken sind damit bestätigt worden: “Breaking Bad”-Star Giancarlo Esposito wird im neuen Ableger offenbar eine wichtige Rolle spielen. Auch das Veröffentlichungsdatum geht aus dem Leak hervor. Demnach wird das neue Spiel der “Far Cry”-Reihe voraussichtlich am 18. Februar 2021 erscheinen.

“Far Cry 6″ enthüllt: Als Guerilla-Kämpfer gegen einen tyrannischen Diktator

“Far Cry 6″ spielt dem Leak zufolge in einem fiktiven mittel- oder südamerikanischen Staat namens Yara, der etwas an Kuba erinnert – nicht zuletzt wegen der auf dem Cover abgebildeten Flagge, die zumindest farblich Ähnlichkeiten mit der kubanischen Flagge aufweist. Giancarlo Esposito spielt den Diktator Anton Castillo, der gemeinsam mit seinem Sohn Diego große Pläne für Yara hat – und diese um jedem Preis umsetzen möchte. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Guerilla-Kämpfers namens Dani Rojas, der Castillos tyrannisches Regime stürzen soll. Man kämpft sich mit Rojas durch tropische Dschungel, riesige Strände und die Hauptstadt Esperanza, um seine Heimat Yara zu befreien.

Angekündigter Livestream: Ubisoft könnte bald weitere Details enthüllen

Zum Gameplay ist hingegen bislang noch wenig bekannt. Bei dem Leak war lediglich die Rede von improvisierten Waffen und Fahrzeugen. Mit “Far Cry 6″ ist einer der Next-Gen-Titel für die Playstation 5 bestätigt. Das Game wird aber auch noch für die Playstation 4 erscheinen.

Zuvor wurde mit “Assassin’s Creed Valhalla” bereits ein anderer Ubisoft-Titel geleaked. Eigentlich wollte der Entwickler seine Fans am 12. Juli um 20 Uhr in einem Stream mit Details und ersten Gameplayvideos zu seinen neuen Games überraschen. Trotz der Leaks dürften Gamer viele Neuigkeiten zu angekündigten Spielen wie “Watch Dogs Legion”, und dem kostenlosen Battle-Royale-Spiel “Hyper Scape” erfahren. Vielleicht enthüllt Ubisoft ja auch noch die ein oder andere Überraschung zu den neuen Teilen von “Far Cry” und “Assassin’s Creed”. Die digitale Pressekonferenz “Ubisoft Forward” kann live auf der Homepage mitverfolgt werden.