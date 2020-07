“Köln 50667”-Vorschau: So geht es morgen weiter

Das Coronavirus sorgte für eine Drehpause bei der Reality-Soap “Köln 50667”. Inzwischen werden wieder Folgen für RTL II gedreht. Dabei spielt die Pandemie keine Rolle in den Drehbüchern. Die Fans können sich stattdessen auf einen Podcast zu der Serie freuen.

Die Corona-Pandemie sorgte für eine Drehpause der Reality-Soap “Köln 50667″. Seit Ende April sind die Schauspieler wieder am Set und sorgen für weitere Folgen. Damit das klappt, werden die Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt und die Szenen weitestgehend kontaktlos gedreht. Doch die Zuschauer müssen sich keine Sorgen machen: Das Virus wird in den Drehbüchern außen vor gelassen – nicht nur bei der beliebten RTL-II-Soap. Stattdessen wird wöchentlich ein neuer Podcast veröffentlicht, der die Story in Köln genau unter die Lupe nimmt.

Egal ob im Cage oder in der Wohngemeinschaft – bei der Reality-Soap “Köln 50667” gibt es das pure Leben. Die RTL-II-Serie erzählt die spannende Geschichte von Sophia, Jan, Leonie und Co. Alle Figuren sind eng mit Köln verbunden und lieben das Leben in der Domstadt. Da gibt es zum Beispiel die attraktive Jule, die den Männern den Kopf verdreht, den Wirbelwind Dana mit viel Temperament und einigen Piercings oder den vermeintlich harten Biker Alex mit dem weichen Kern, der als alleinerziehender Vater viele Hürden meistern muss.

“Köln 50667”: Sendezeiten auf RTL II

Die Serie “Köln 50667” läuft derzeit täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL II. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt. Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine “Köln 50667”-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-II-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Coronavirus wird im Fernsehen ignoriert

Während das Coronavirus den Alltag seit Monaten beherrscht, wird die Pandemie auf dem Bildschirm vollkommen ausgeblendet. Denn bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise bis auf Weiteres konsequent ignorieren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das gilt für die “Rosenheim-Cops” in Bayern ebenso wie das “Großstadtrevier” im hohen Norden, für “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) und “Sturm der Liebe”.

RTL II führt praktische Gründe an, warum das Virus auch in “Berlin – Tag und Nacht” oder “Köln 50667” nicht in den Drehbüchern auftaucht: Bei Produktionsvorläufen von bis zu acht Wochen sei das schlicht nicht möglich. Vom Tisch sei das Thema damit aber nicht, betont ein Sprecher. “So unterstützen wir mit ‘Köln 50667’ beispielsweise das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bei der Aufklärung zur Corona-Pandemie. Abseits des Serieninhaltes, aber sehr wohl auf allen relevanten Plattformen und mit großem Erfolg.”

Produktion von Reality-Soap war eingeschränkt

Im März wurden bereits zahlreiche Serienproduktionen wegen des Coronavirus auf Eis gelegt. Die Macher der Soaps “Berlin – Tag und Nacht” und “Köln 50667” hielten dagegen an ihren geplanten Drehbüchern fest und produzierten weiter – sogar eine Livesendung war geplant. Doch allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz wurde im April auch der Dreh der beiden Serien ausgesetzt. Kurz nach Ostern wurden die Dreharbeiten der beiden RTL-II-Sendungen wieder aufgenommen. RTL-II-Sprecher Martin Blickhan betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Gesundheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehe und alle geltenden Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten würden: “Ein weitestgehend kontaktloses Drehen, bei dem kontinuierlich und tagesaktuell alle Prozesse neu hinterfragt werden.”

Wie es in den nächsten fünf Folgen weitergeht, lesen Sie immer tagesaktuell hier. (Vorschautexte: RTL II)

“Köln 50667” am Mittwoch, 15. Juli 2020: Folge 1906

In der Folge “Unverhofft kommt oft” fühlt sich Freddy wie der letzte Trottel, weil er Jill und Tom eine Affäre unterstellt hat. Er will seinen Fehler wiedergutmachen und versucht alles, damit Jill ihm verzeiht. Doch leider beißt er bei ihr auf Granit. Denn Jill ist sicher, dass Freddy einfach nicht verstanden hat, worum es ihr geht. Sein Misstrauen und seine Eifersucht haben ihrer Beziehung schweren Schaden zugefügt. Doch so leicht will Freddy nicht aufgeben.

“Köln 50667” am Donnerstag, 16. Juli 2020: Folge 1907

Patrick bekommt am Morgen erneut einen Konflikt zwischen Kevin und Diego mit, woraufhin er endgültig die Faxen dicke hat und die beiden Streithähne versöhnen will. Zwar hat er keinen direkten Erfolg im Gespräch mit Kevin, hört aber durch Zufall, wie dieser Diego vor Luca verteidigt. Außerdem erfährt er, dass auch Diego eine wohlwollende Aktion für Kevin plant. Patrick wertet das als eindeutiges Zeichen, dass die Freundschaft zwischen Kevin und Diego noch existiert, und lotst die zwei unter einem Vorwand zur alten Fabrik. Dort angekommen, merken sie, dass sie in eine Falle getappt sind, werden aber gleichzeitig daran erinnert, dass sie sich einander immer noch tief verbunden fühlen. Es kommt zu einer emotionalen Aussprache und am Ende versöhnen sich die beiden. Zur Feier des Tages lädt Kevin seine Jungs anschließend in den Kiosk zum Anstoßen an. Aus dem einen geplanten Friedensbier wird allerdings schnell ein großes Saufgelage.

“Köln 50667” am Freitag, 17. Juli 2020: Folge 1908

Marc ist maximal genervt vom ständigen Sex von Jan und Sophia. In seinen Augen kann da etwas nicht stimmen und er befürchtet, dass Jan Medikamente nimmt, um so oft zum Schuss kommen zu können. Marc geht der Sache nach, da er sich wegen Jans Herzproblemen Sorgen macht. Leider wird er beim Herumschnüffeln prompt erwischt! Als Marc daraufhin Jan vorsichtig zur Rede stellt und wissen will, ob er nachhilft, reagiert dieser schroff und gibt ihm keine Auskunft. Doch später zählt Marc gemeinsam mit Jule eins und eins zusammen – und ihnen wird schlagartig klar: Die beiden wollen ein Kind bekommen! Sie gratulieren Jan und Sophia anschließend euphorisch zu ihren Babyplänen, allerdings scheinen die zwei weniger begeistert. Der Druck der ganzen WG, die nun immer nachfragt, ob Sophia bereits schwanger ist, hat bei ihren ohnehin schon schwierigen Bemühungen gerade noch gefehlt.

“Köln 50667” am Montag, 20. Juli 2020: Folge 1909

Mel und Jan sind schockiert, als sie die Baustelle im Cage besuchen und erkennen müssen, dass eine Wiedereröffnung offensichtlich noch in weiter Ferne liegt. Aufgrund fehlender Informationen müssen sie ihre beunruhigten Freunde zunächst vertrösten. Als Mel und Jan dann aber auch noch von den Nachrichten eines Baustopps im Cage erfahren, ist das für die beiden wie ein Schlag ins Gesicht. Wie soll es jetzt bloß weitergehen?

“Köln 50667” am Dienstag, 21. Juli 2020: Folge 1910

Bos Gefühle stehen nach dem Fast-Kuss mit Toni kopf. Obwohl sie Leonie liebt, weiß sie nicht mehr, ob ihr die Beziehung mit einer Frau wirklich reicht, oder ob sie sich nicht doch auch weiterhin zu Männern hingezogen fühlt. Als sie bei Leonie diesbezüglich mit offenen Karten spielt, ist diese tief verletzt. Während sich Bo Rat bei Toni holt, der für ihre Gefühlslage wenig Verständnis zeigt, redet Leonie mit Lea. Dabei schlägt Lea vor, dass Leonie Bo zugestehen sollte, es mit einem Mann zu versuchen. Obwohl Leonie diesen Vorschlag zuerst ablehnt und für absurd hält, lässt sie sich schließlich darauf ein und bietet Bo quasi das Fremdgehen mit Erlaubnis an. Bo ist anfangs skeptisch, doch damit sie endlich ihre Gefühle in den Griff bekommt, verabredet sie sich schließlich noch am selben Tag mit einem Mann.

“Köln 50667 – Der Podcast”

Podcasts sind gerade in aller Munde – oder besser gesagt in aller Ohren. Bei “Köln 50667 – Der Podcast” gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Kaum sind die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die heißesten Entwicklungen aus der Rhein-Metropole. Alle Handlungsstränge und Themen aus der Sendung werden diskutiert, dabei werden auch die Gewinner und Verlierer der Woche enthüllt.

Anika und Benita sind Fans der ersten Stunde und haben den direkten Draht zum Set. Somit plaudern die Podcasterinnen immer wieder Behind-the-Scences-Infos und Insider-News aus. Und weil sie einen besonderen Kontakt zu den Figuren haben, bringen bekannte Studiogäste immer wieder frischen Wind in den Podcast. Bisher waren zum Beispiel die Schauspieler Danny Liedtke (Kevin), Luise-Isabell Matejczyk (Lea) und Danilo Cristilli (Toni) im Studio. Weitere Gäste sind bereits in Planung. Der Podcast zur RTL-II-Serie kann via Spotify, Apple Podcast oder Audionow angehört werden. Alle Folgen des “Köln 50667”-Podcasts sind auch in der Podcast-Playlist auf dem Youtube-Kanal der Soap zu finden. Zudem hat der Podcast auch einen eigenen Instagram-Channel.

RND/akw/dpa