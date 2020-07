Influencer Knossi startet 72-Stunden-Livestream mit Klaas Heufer-Umlauf und Sido

Der Influencer Knossi hat bei Instagram einen 72-stündigen Livestream angekündigt. Bei der Liveübertragung unter dem Titel “Angelcamp” sollen auch Rapper Sido und Klaas Heufer-Umlauf teilnehmen. Das mehrtägige Liveevent können Zuschauer über das Streamingportal Twitch verfolgen.

Berlin. Entertainer Jens “Knossi” Knossalla hat einen besonderen Livestream angekündigt. Unter dem Titel “Angelcamp” werden der Influencer und einige Prominente über mehrere Tage live auf dem Streamingportal Twitch zu sehen sein. Wie die “Neue Ruhr Zeitung” berichtete, können Zuschauer das Event vom 16. Juli 20 Uhr bis zum 19. Juli verfolgen. Knossi postete zum Auftakt des Streams ein Bild bei Instagram, in dem er zusammen mit Rapper Sido in Angelausrüstung zu sehen ist.

Klaas Heufer-Umlauf moderiert Knossi-Livestream

Neben dem Rapper soll laut der “NRZ” auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf am Stream teilnehmen. Er werde ab und zu in die Rolle des Moderators schlüpfen. Neben den beiden seien auch Youtuber Sascha Hellinger von Musikproduzent Manny Marc Teil der Onlineshow.

Der Großteil des Liveevents laufe spontan ab, während die Teilnehmer an einem See campen und sich selbst versorgen. Das Camp werde auch bei schlechtem Wetter nicht unterbrochen, betonte Knossi laut “NRZ” vorab. Zwischendurch müssten sich die Teilnehmer immer wieder in Challenges messen. Neben einem Angelturnier seien auch eine Gameshow, Livekonzerte und Überraschungsgäste geplant.

Der Livestream ist bis zum 19. Juli live auf Twitch abrufbar.

